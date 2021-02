Se hace inverosímil que una situación donde va en juego la vida, se

tenga espacio para mentir, manipular y convertir una emergencia

sanitaria en un acto de reclutamiento electoral y supeditar una vacuna

al voto popular.

Sin embargo el acaparamiento de las vacunas de covid-19, es

evidente, solo 10 países aglutinan el 75% de estas, y el resto del

mundo espera migajas, los países de Centro América, y del Caribe

sufren para recibir una sola dosis, su población es ampliamente

vulnerable.

Pero en México, las cosas no fueron así, no fue por falta de dinero,

ese si hay, tampoco por falta de vacunas, esas también había, fue por

una falta de visión, de estrategia y de una nula planeación de combate

a la pandemia; este desabasto se puede explicar cuando el presidente

decía que era como una gripa, que se abrazaran y besaran, que

salieran a la calle, y que no dejaran de hacer su vida cotidiana, el

mismo siguió lastimosamente con sus giras de fin de semana, hasta

de plano la opinión pública y sus encuestas empezaron a bajar su

popularidad. Y es ahí donde se giró y por fin se puso atención a la

pandemia, 5 meses después.

Para cuando México reaccionó allá por Noviembre o diciembre de

2020, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Italia, España, China,

Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, tenía acaparadas

todas las dosis que las farmacéuticas podrían producir en este 2021. Y

si México cuenta con dosis, es por la buena voluntad de Estados

Unidos, y su presidente Joe Biden, que tampoco le interesa ver a su

vecino peor que como está hoy en día.

Pero mentir es la mejor estrategia, la que genera popularidad y la que

hace que el presidente salga muy arriba en la aceptación popular, al

menos eso dicen los morenos, en la tierra y el campo, la

comentocracia es muy distinta. Y el enojo, la desesperación de

muchos sectores hacen y prevén una oleada de protestas, esas que

tanto le incomodan al mandatario.

Si bien es cierto han llegado algunos miles de vacunas, estas

alcanzan solo para el sector médico, el más vulnerable de toda la

población, este es el primer bloque contra la pandemia, y donde se

han suscitado las mayores pérdidas humanas, al menos en los hechos

así debería de ser, pero el presidente López Obrador, tiene otros

datos, y en base a sus datos, se desviaron miles de vacunas, para

inmunizar a los servidores electorales de Morena, dejando al sector

médico algaréate.

Ahora dice que comenzará a vacunar adultos mayores en 300 pueblos

marginales, pero en esos pueblos ya ni gente hay, en algunos no hay

ni siquiera contagios, pero si hay muchas credenciales de elector, y

eso es lo que más importa la presidente.

En el consejo de seguridad de la ONU, y su reunión el canciller, no lo

dijo abiertamente, pero los países potencias económicas, si

entendieron, que en México, primero es lo electoral y luego la vida,

que primero amacizar a los emisarios electorales, y luego al sector

médico, que primero los que están seguros de dar su voto a morena y

luego todos los demás. Y para cuando esto llegue ya se fue el 2021.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

La alcaldesa Maki Ortiz, ha extendido la invitación a todos los

reynosenses, para que participen en la “Feria Virtual del Empleo” que

se llevará a cabo a través de una plataforma en internet de manera

virtual, para prevenir contagios de covid-19 y respetar la normas de

salud establecidas.

Es preciso recalcar, que el repunte económico y de empleo en

Reynosa, es evidente, se siente y se palpa en cada área de trabajo y

de prestación de servicios, las acciones hechas por el ayuntamiento,

han dado y siguen dando excelentes resultados para el resarcimiento

de la economía local.

Por eso el énfasis del edil Ortiz Domínguez, en darle a la población

productiva más alternativas para emplearse y generar mejores

condiciones de vida para sus familias, Reynosa crece y sigue siendo la

que aporta más a Tamaulipas.

