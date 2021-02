A propósito de la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno repensar sobre

algunos antecedentes y evolución de uno de núcleos filosóficos, doctrinarios y

políticos fundamentales, en los que se centró el interés y compromiso de los

legisladores que en la Carta Magna de 1917, dieron forma escrita a las demandas

sociales de la masas campesinas, obreras y del pueblo en general que

participaron y entregaron su vida en la revolución armada que dio origen al

México republicano, democrático y popular que aún hoy lucha por consolidarse.

Este núcleo está constituido por el artículo 3º constitucional sobre la educación, el

artículo 27 sobre la propiedad de la nación de la tierra y sus recursos naturales y

el 123 sobre el trabajo y previsión social de los trabajadores. Estos forman la

triada central del programa revolucionario que contiene nuestra constitución.

A finales del Porfiriato, e inicio del siglo XX, es designado en 1901 el escritor,

historiador y filósofo Justo Sierra como Subsecretario de Instrucción Pública. En

plena dictadura, este sobresaliente educador intentó abrir una nueva etapa en la

historia del sistema educativo mexicano basado en los ideales liberales, filosofía

positivista y en el humanismo, para llegar a las clases populares y formar a los

ciudadanos de una república bajo el modelo europeo y estadounidense.

Con este propósito emprendió la organización de un sistema educativo que

pudiera expandir su acción a todos los sectores sociales, combatir el

analfabetismo de las clases más bajas y elevar los niveles de escolaridad de los

trabajadores, comerciantes y clases medias. Así se creó en 1995 la Secretaría de

Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue su primer titular.

Para formar a los profesionales del México moderno que se construía y a los

intelectuales con pensamiento que lo inspiraran con las ideas liberales de Europa

y Estados Unidos, se fundó en 1910 la Universidad Nacional. Fue precisamente en

ese año en que estalló la Revolución Mexicana, en la cual no pocos universitarios

se incorporaron en ambos bandos de la contienda.

Durante el desarrollo del conflicto revolucionario armado, el proceso de

conformación del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso.

Pero al final de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango

constitucional al derecho de todo mexicano para recibir una educación laica,

obligatoria y gratuita.

La supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, el derrumbe de

la economía y la infraestructura educativa, la escasa planta docente, el

empeoramiento de la pobreza, la situación internacional adversa y otros factores,

como el impacto de la pandemia de influenza en 1918, dificultaron mucho la

construcción y el avance de un sistema educativo nacional.

En 1921 bajo la dirección de José Vasconcelos se creó la Secretaría de Educación

Pública (SEP). Se estructuró un nuevo sistema educativo para atender las

necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales.

Se estableció la educación rural, con primarias y algunas normales. Se formaron

las misiones culturales, para trabajar en favor de la comunidad. La educación

adquirió el carácter de brazo ideológico, humanista y político de la revolución.

Los años siguientes se caracterizaron por un clima permanente de conflicto entre

la orientación de la educación popular, laica y nacionalista de los gobiernos de la

revolución y la resistencia de los sectores sociales derrotados, que seguían

abanderando la educación elitista, religiosa y conservadora. Con Calles la tensión

se agudizó por la Guerra cristera, llevó a la clausura de las escuelas religiosas.

En 1934, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3º

constitucional, para establecer una política educativa y una Reforma Educativa a

favor de los obreros, campesinos y clases populares y detona el desarrollo

industrial del país. Se le dio a la educación un carácter socialista, con la

consecuente adopción de la enseñanza racionalista, el modelo pedagógico

soviético, la escuela y la obligación de las escuelas privadas a seguir los

programas oficiales Lo cual fue innovador en latinoamérica y desafiante a un

fascismo que enfilaba a Europa hacia la Segunda Guerra Mundial.

La reacción de los opositores de dentro y fuera del gobierno, a esta visión de la

educación, no se hizo esperar. Con el gobierno conciliador de Manuel Ávila

Camacho (1940-1946), se promulgó una reforma del artículo 3º constitucional para

cambiar el concepto de educación socialista por el de educación integral, científica

y democrática. En 1943 se creó el nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación (SNTE).

Con Miguel Alemán (1946-1952) se consolidó la cancelación de la educación

socialista y se enfatizó su carácter de instrumento para formación de fuerza de

trabajo, ascenso social y control político. Sin embargo no cabe duda que de 1950

a 1990 el sistema educativo mexicano, tuvo una constante expansión y desarrollo,

impulsado por diversas políticas educativas que incorporaron al sector privado.

En 1990 empezó la crisis educativa de México y llegó a su clímax con el gobierno

de Peña Nieto. Hoy el Sistema educativo nacional tiene desafíos acumulados y

oportunidades, ante la globalización económica, los malos resultados económico-sociales y políticos del neoliberalismo, la pandemia de la COVID-19 y el arribo de

un gobierno que retoma los postulados de una educación popular, universal, laica,

nacionalista a los que agrega los de la calidad, la inclusión e interculturalidad.

Como sus antecesores, también reformó el artículo 3º para dar sustento a su

Reforma educativa y a impulsar una Nueva Política Publica en Educación.

Mientras tanto durante los 104 años de establecido el derecho a la educación, no

se ha erradicado el analfabetismo. Aunque se expandió la cobertura educativa, no

es todavía universal y persisten grandes desigualdades regionales y entre grupos

sociales vulnerables, la educación perdió peso como mecanismo de ascenso

social. Se incrementó la brecha digital y el analfabetismo digital. Aún no se

cumplen los estándares internacionales de calidad y competencia educativa. El

presupuesto en educación como porcentaje del PIB fue decreciente y no se

distribuyó de manera equitativa. Estos y más indicadores, demuestran que el

debate sobre la educación y de sus magros resultados sigue en México tan vivo y

urgente, como en el inicio de la Revolución Mexicana y de la promulgación de

nuestra Carta Magna de 1917.