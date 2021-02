LA FUERZA POLICIACA DE TAMAULIPAS, De La Secretaría De Seguridad Pública Del Estado “Es Patito”…Casi La Totalidad De Sus Elementos, Son Egresados Del Centro Universitario Policial, Creado Por El Gobierno Del Estado De Tamaulipas…Con Anterioridad Al Sexenio De La Actualidad…La Secretaría De Educación Pública Federal, En El Registro De Validez Oficial De Estudios (RVOE), Reconocía y Daba Validez Legal A Los Estudios De Educación Media Superior—De Preparatoria— y Licenciaturas, Que En Ese Centro Universitario Policial Imparten, Sólo que Desde Hace Unos Años, En El Gobierno De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Ese y Reconocimiento y Esa Validez Por Parte De La SEP, Ya No Lo Tienen, Por No Cumplir Con Las Mas Elementales Normatividades, En Ese Centro Universitario Policial, De Ahí Que Las Carreras De Licenciaturas De Seguridad Pública, Ciencias Policiales y Administración Policiaca, Entre Otras…En La Pagina De La Secretaría De Educación Pública, Se Señalen Como Retiradas, Aun Cuando Sus Egresados, Sus Estudios, Sólo Tengan Validez En Tamaulipas, Pero Sin El RVOE, Ni En El Propio Tamaulipas Son Legales, Por La Falta De Validez De La SEP…

CON LO ANTERIOR, SE PUEDE DECIR Que Las Tamaulipecas y Tamaulipecos, En Materia De Seguridad Pública, Estamos En Manos De Personal Que Ilegalmente Ostenta Una Preparación Académica Suficiente En Valores y Conocimientos, Con Un Adiestramiento Adecuado En El Manejo de Armamento y Vehículos, Aparte De Una Probada Honestidad y Moralidad Para Garantizar Una Paz y Una Armonía Entre Los Habitantes Del Estado, Al Tener Una Total Ausencia Vinculativa Con La Sociedad Del Crimen. Los Hechos, Que No Son Aislados, Pero Que Se Salieron De Cause Con La Masacre En El Municipio De Camargo, Pareciera, Que Aunque No Lo Quiera, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas Pone De Manifiesto Que En El Estado, Que En 2016, Conquistó El Cartel Político De Los Cuernos Largos En Tamaulipas, Desde Las Entrañas Gubernamentales, Existe “Una Banda De La Charola”, Ya Que Por Un Lado Hace Como Que Trabajan Para La Ley y La Justicia y Por El Otro, Para La Sociedad Del Crimen y El Delito…

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Como Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Vive En El Engaño o Definitivamente Quiere Engañar a Las y Los Tamaulipecos y Al Mismo. Gobierno Federal, Con Omisiones y Cuentas Alegres. Si La SEP No Valida Los Estudios Universitarios Policiales Estatales, Porque El Gobierno Del Estado Tamaulipeco Nos Deja En Manos De Potenciales Delincuentes, Que El Mismo Gobierno Estatal Preparó Gastando millonadas y millonadas, en ese tipo de preparación?, Ahora Tanto El Mandatario Tamaulipeco, Como El Fiscal Estatal Se Ponen Trajes Justicieros, Por Un Hecho Que Se Salió De Control y Que Salpica Al Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA. Seguramente Ante Este Hecho, Con Repercusión Internacional, Nacional, Regional y Estatal, Los Amantes De Vivir Fuera De La Ley, Disfruten Que “La Banda De La Charola Tamaulipeca” Sea Puesta En Evidencia y Sea Castigada Por La Superioridad Gubernamental Estatal y Que Es De Donde Proviene, Ya Que Auspicia y Tolera Que El Estado y Sus Habitantes, La Seguridad Pública Tamaulipeca Este En Manos De Personas Legalmente Inadecuadas y Tanto Que Presume De Ello El Mandatarios Tamaulipeco, Al Grado De Crear Grupos Elite Con Una Preparación Adicional De Tipo Gringo…Sobre Lo Que Le Platico De “Los Polis Patito Tamaulipecos”, Cuestión Que Se Meta a La Pagina De La SEP…En Consulta De Instituciones Con Reconocimiento De Validez Oficial De Estudios De La SEP. Por Cierto No Le Extrañe Si La Mayor Parte De Los Elementos De La Secretaría De Seguridad Pública Del Estado, No Son Nativos De Tamaulipas. Por Cierto La Universidad Del Norte De Tamaulipas, De FRANCISCO CHAVIRA, Con Fama de “Patito”, Si Cuenta Con El RVOE, Así Como La Valle De México, Pero Esta No Sólo Con Reconocimiento a Nivel Tamaulipas, Sino a Nivel Nacional, Al Igual Que El Instituto Tecnológico De La Construcción y Ni Que Decir De La Salle. La Universidad Vizcaya, Sólo Tiene Validez a Nivel Tamaulipas, Lo Mismo Que El Instituto Victorense De Estudios Superiores, Al Igual Que La Escuela Libre De Derecho De La Capital Tamaulipeca, la cual fue a parar a manos reynosenses, luego de agarrar ahorcado a su fundador victorense, Que Sintió El Rigor Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas…

LA MAFIA DEL PODER TECNOCRATICO y Neoliberalista, No Se Resigna a Dejar Lo Que Construyó Durante Seis Sexenios De Gobierno Federal Que Descapitalizó Al Estado, Hipotecando Al País y Empobreciendo a Las y Los Mexicanos, De ahí Su Guerra En Contra Del Poder Nacionalista y Populista Que Encarna El Gobierno De La Cuarta Transformación De México y Que Lidera El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…La Mafia Del Poder Tecnocrático y Neoliberalista, apuestan todas sus canicas a La Elección Federal Legislativa, Buscando Una Mayoría Que Debilite y Sirva De Contrapeso Real a La Llamada Cuarta Transformación De México De AMLO, , Lo Cual Sería Posible, Si Tanto PAN como PRI No Gozaran De Un Altísimo Porcentaje De Desprestigio a Nivel Nacional, Junto Con El PRD…Pese a Los Desatinos Gubernamentales Que En Mas De Dos Años Se Han Cometido En El Gobierno De ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, No Se Compara Al Daño Que Los Gobiernos Federales de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERON y ENRIQUE PEÑA NIETO Hicieron a La Nación, así como a Las Mexicanas y Mexicanos, Sin Olvidar La Parte De Culpa de LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ y JOSE LOPEZ PORTILLO y PACHECO, Que Con Su Forma De Gobernar, Provocaron La Llegada Del Neoliberalismo a México. En Este Tiempo y En Estos Momentos, La Mafia Del Poder Tecnocrático y Neoliberalista, Teniendo Aun Poder, Hacen Todo y Lo Que Sea, Para Conservarlo y Recuperar Totalmente Lo Que Perdieron En La Elección Federal de 2018, De ahí Su Odio a Todo Lo Que Emane Del Presidencialismo de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

A NIVEL TAMAULIPAS Y A NIVEL NACIONAL, El Partido Acción Nacional Presume Su Debilidad Político-Electoral, Al Postular Candidatas y Candidatos, Propios y Externos a Diputaciones Federales, Por El Principio De Mayoría Relativa y De Representación Proporcional En Una Misma Persona, Lo Cual De Antemano Resta Una Posición Legislativa, Ya Que Tienen La Certeza De Que Por El Principio De Mayoría Relativa, Serían Derrotadas y Derrotados, En Las Urnas Electorales, Ejemplos Claros Los Tenemos En El Nuevoleones GERARDO PEÑA FLORES, Por Uno De Los Distritos Electorales De Reynosa, Que Por El Resultado De Las Urnas, No Le Permitirían Llegar a La Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión, Otro Ejemplo De Ello, Es MARGARITA ZAVALA De CALDERON En La Capital Del País, Así Como Ella y El, Van Muchos y Ni Se Diga En El PRD, Ahí Mejor a Lo Cínico, Por La Plurinominal y San Se Acabo…

CUANDO FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Al Parecer, Comienza a Caer En Una Desgracia Política, Administrativa y Legal, Las Ratas Quieren Abandonar El Barco Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Mientras Que Los Zopilotes De Todo Tipo, Esperan Darse Un Gran Banquete En Un Futuro No Lejano, Con Quien Por Ahora, Gobierna Constitucionalmente El Estado De Tamaulipas…PANCHO JAVIER Es Un Personaje Que No Se Rinde a Las Primeras De Cambio, Lo Que Tiene, Bien o Mal, Le Ha Costado y No Fácilmente Dejará Que Se Lo Arrebaten…Un Perdido Va Todas y Otros De La Lona Se Levantan Para Noquear, Las Balas Perdidas En Muchas Ocasiones Resultan Ser Matonas, Pero En Otras No, Lo Cierto Es Que Si FJGCV Cae, Se Llevará a Un Buen Número De Cercanos Entre Las Patas, Sin Importar, Si Son Parientes, Familiares, Amigos o Cómplices, Sabe Que Su Suerte No Es Equiparable a La De TOMAS YARRINGTON RUBALCABA, Ni a La De EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Sus Correligionarios Del Partido Acción Nacional De Presencia Nacional, Buscan Defenderse Ellos Mismos, Los Gobernadores PANistas y Gobernadores Federalistas, Velan Solo Por Sus Propios Intereses y No Por El Interés Del Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Menos Por El Interés de Las y Los Tamaulipecos. FJGCV Desde Hace Rato Está Sólo, Permitir Que Lo Usaran Como Ariete En Contra Del Gobierno Federal Tiene Un Costo, A Su Favor Cuenta Con Buena Información, Si Es Comprobable y Documentada, Mejor, De Lo Perdido, Se Puede Rescatar Algo, Siempre y Cuando La Autoridad Gringa No Pida También Parte Del Botín, Político, Administrativo y Legal, incluyendo Cuentas Financieras y Propiedades…No Hay Que Olvidar Que Parte Del Erario Mexicano y Particularmente El Tamaulipeco, Se Encuentra Desbalagado En El País Gringo, Los Estadounidenses Reclamaran Lo Que Consideran Les Corresponde, Mientras Que La Unidad De Inteligencia Financiera de La SHCP Determinará Otro Tanto…

NO LO TRANSMITA, PERO ANTES QUE Termine Febrero, En Gringolandia, Aunque En Forma Muy Limitada, Se Podría Poner a La Venta Una De Las Vacunas En Contra Del COVID 19. Los Billetudos De La Frontera Gabacha y Mexicana Serán Los Primeros En La Adquisición De Esa Vacuna, Tanto En Farmacias Como En Tiendas Departamentales. Por Cierto, Los Centros Comerciales, sobre Todos Los De Franquicia Gringa En El Lado Mexicano, No Pasa Un Día Que No Sean Abarrotados Por Un Alto Número De Gringas y Gringos Que Pasan Al Lado Mexicano a Surtir Todo Tipo De Alimentos y Demás Cosas Que Requieran, Ya Que El Gringo Si Pasa a México, Pero El Mexicano No Pasa A Gringolandia, Sólo Que Sea Para Algo “Esencial”, De Ahí Que La Economía Sea Boyante En Los Municipios Fronterizos Tamaulipecos, Pese a La Inseguridad Que Priva, De ahí Que Tanto Nuevo Laredo, Como Reynosa, Sobre Todo El Primer Puerto Fronterizo De Latinoamérica, Este Considerado Entere Los Primeros Municipios Del País, Con Mejor Calidad De Vida, Tampico, Matamoros, Madero, Altamira y Victoria no Aparecen, Sobre Todo La Capital Tamaulipeca, Que Entre OSCAR ALMARAZ SMER, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI y Ahora PILAR GOMEZ LEAL, A La Otrora Ciudad Amable, Ciudad Limpia, La Metieron En Un Remolino De Inseguridad y Violencia Con Un Desagradable Marco De Suciedad, No Solo De Basura, Sino De Todo Tipo, Contando Para Esta Negatividad Siempre Con El Respaldo De EGIDIO TORRE CANTU y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Para Que La Capital Tamaulipeca, Sea Una De Las Peores Capitales Del País y a Lo Mejor, La Del Último Lugar En Tener Una Muy Negativa Calidad De Vida…

POR ULTIMO LE DECIMOS QUE Las Candidaturas a Diputaciones Federales y Locales, Así Como a Presidencias Municipales Por MoReNa, están de lo mas peleadas, El Interés Nacional, Presidencial y Del Movimiento De Regeneración Nacional Se Relega, Al Anteponer El Interés Personal y De Grupo, La Rebatiña Esta Casi a Lo Máximo, Al Interior De MoReNa La Tensión Es Mucha, No Tarda En Dar Un Manotazo El Fundador De MoReNa, Tal Como Lo Hizo, Cuando El Engrudo Se Hizo Bolas Para La Elección Del Presidente De Esa Institución Política, No Dude Que Las 300 Candidaturas a Las Diputaciones Federales Morenistas y De Sus Aliados, Sean Palomeadas En Palacio Nacional, Lo Mismo Que En Las Gubernaturas En Disputa, En El Municipio De Nuevo Laredo, De Antemano Se Sabe En La Federación Que Con Los Cuadros Políticos Que Existen para Jugar, No Existe Garantía de Ganar, Ya Que Los Presuntos candidatos y candidatas, Son Sus Principales Enemigos y así difícilmente se les puede hacer ganar, sobre todo si continúan acumulando errores, ya que enfrente En El PAN, tienen Un Trabajo Nada Malo, Tanto En Lo Político, Como En Lo Electoral, Lo Mismo Que En Lo Social, Aparte De Contar Con Un Muy Aceptable Trabajo Administrativo En El Ámbito Municipal, Pese a Ello Existe Cierto Optimismo De Que Se Pueda Ganar La Diputación Federal, No Por El Candidato, Sino Porque Ese Espacio Legislativo Federal Es Importante En El Proyecto Del Gobierno De La Cuarta Transformación De México, Pero “Si El Ninfito” No Pone Lo Que Debe Poner, Del Gobierno De La Cuarta Transformación De México No Le Caerá La Diputación Federal…En Cuanto a La Presidencia Neolaredana, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, Con Mucha Anticipación Ya La Perdió…Cualquier Otro Abanderado o Abanderada Tampoco Tiene Mucho Que Hacer, Pese Al Trabajo Territorial Gobiernista y Morenista. Por Cierto Me Dio Mucho Gusto Platicar Con El Amigo MIGUEL TIMOSHENKOV, Gracias a DIOS y a La Ciencia Médica, Pido Superar Su Batalla Contra El Coronavirus Del COVID 19, Ahora, a Realizar La Terapia Indicada y Así Sus Pulmones Recuperen Totalmente Su Fortaleza, Nos Cuenta Que La Oportunidad Divina, No La Desperdiciará, Al Tiempo Que Nos Contaba Que Su Vástago Se Encuentra En Buenas Condiciones, En Hora Buena MI TIMO y a Seguir Dando Lata Mientras El De Arriba Nos Lo Permita. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan..