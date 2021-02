Ciudad de México.- febrero 22, 2021 El día de ayer medios como E! News, TMZ y Page Six confirmaron un rumor que surgió desde el inicio de la pandemia por el coronavirus y que cobró fuerza en el primer evento político del cantante de ‘Stronger’ como candidato a la presidencia de Estados Unidos (en donde el famoso rapero confesó que él y su esposa estuvieron a punto de abortar a su primogénita, North West): ¡Kim Kardashian y Kanye West han confirmado su divorcio!

Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West hoy (por medio de su abogada Laura Wasser) y ahora sabemos que las sospechas que teníamos eran ciertas: ‘Ellos han estado discutiendo mucho durante la cuarentena. Kanye realmente está poniendo muy nerviosa y frustrada a Kim… A Kim le resulta frustrante que Kanye no le pregunte cómo puede ayudar con los niños’, le aseguró a US Weekly un contacto cercano a la famosa ex pareja, a principios de abril de 2020.

Además, hace unas semanas vimos a West sacando sus pertenencias de la casa que compartía con Kim en California, entre lo que se llevó destacan su colección de 500 pares de tenis.

Poco tiempo después, el mismo medio aseguró que la empresaria estadounidense sentía que necesitaba algo de espacio del compositor musical, por eso, ellos estuvieron viviendo en lados opuestos de su casa y, en algunas ocasiones, Kanye West se iba por unos días a su casa de Wyoming con sus hijos (para que Kim pudiera estudiar o pasar tiempo a solas).

Sin embargo, semanas después, con motivo del cumpleaños número 43 del Director Creativo de Yeezy y GAP, Kim Kardashian decidió desmentir los rumores de su inevitable separación (que claramente se veía venir) con un especial mensaje de felicitación para Kanye: ‘Gracias por ser siempre tú y no permitir que el mundo te cambie. La vida no sería la misma sin ti’, le aseguró la estrella televisiva en Instagram, junto con una serie de románticas fotos junto a su ex.

¿Por qué se divorciaron Kim Kardashian y Kanye West?

De acuerdo con uno de los polémicos (e inesperados) tweets que publicó el ganador de 21 premios Grammy el pasado 21 de julio de 2020, Kanye West llevaba en realidad dos años deseando divorciarse de la hija de Kris Jenner, exactamente desde que Kim Kardashian participó en una cumbre sobre justicia penal en noviembre de 2018, para abogar por una reforma del sistema penitenciario y West consideró que el discurso de su ex promovía la ‘supremacía blanca’.

Al día siguiente, Kim Kardashian rompió el silencio y habló sobre la bipolaridad de Kanye West: ‘Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un desordén de bipolaridad… Cualquiera que lo haya tenido o que haya amado a alguien en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es esto de comprender’, confesó la estrella de ‘KUWTK’ en Instagram Stories.

Los rumores de un romance entre Kanye West y Jeffree Star también pudieron influir en su divorcio con Kim Kardashian, sin embargo, ninguno de los involucrados ha confirmado que esas sospechas sean ciertas.

‘Nunca había hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en el hogar porque soy muy protectora con mis hijos y con el derecho de privacidad de Kanye cuando se trata de su salud, pero hoy siento que debo comentar sobre ello debido al estigma y a las falsas ideas que se tienen sobre la salud mental’, agregó la estrella de televisión en el mismo post.

Al parecer, la reacción de Kanye West ante las declaraciones de Kim Kardashian sobre su bipolaridad no fue muy buena… aseguran que el rapero ya sabía que su esposa compartiría un punto de vista sobre este tema, sin haberlo consultado antes con él: ‘Kriss y Kim dieron un statement sin mi aprobación, esto no es lo que una esposa debería hacer… supremacía blanca’, escribió West en Twitter, al mismo tiempo que llamó a su suegra ‘Kris Jong -Un’ y comparó a su suegra con el líder de la República Popular Democrática de Corea (Kim Jong-Un).

Recordemos que el compositor también aseguró días atrás que su vida era como la del protagonista de la película ‘Get Out’ (donde un hombre afroamericano se enamora de una mujer blanca y su familia adinerada intenta secuestrarlo para ‘lavarle’ el cerebro).

Además de los polémicos tweets, de que dormían en habitaciones separadas o que vivían en lugares aisaldos para evitarse. Otra de las pistas que predecía el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West fue la asombrosa (y muy criticada) última celebración de cumpleaños 40 de la empresaria, quien viajó con toda su familia a una playa privada ¡sin la evidente y sospechosa presencia de su esposo!

Además, fuentes cercanas a la ex pareja le contaron recientemente al portal Page Six, que Kim Kardashian contrató desde hace semanas a la prestigiosa abogada Laura Wasser para llevar su caso de divorcio de Kanye West.

¿Otra prueba que anunciaba el divorcio de estas celebs? La ausencia de fotos, videos y comentarios románticos entre ellos o donde aparecieran juntos en los últimos meses (¡considerando que hemos estado en un laaaargo confinamiento!)

Por si fuera poco, Kim Kardashian y Kanye West no pasaron Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo juntos, pues se sabe que el rapero estuvo en su rancho de Wyoming en esas fechas.

Y, finalmente, no se le ha visto en las últimas semanas a Kim Kardashian usando su anillo de compromiso.

‘Kanye se sintió cada vez más incómodo e irritado por las Kardashians, está completamente harto de la familia… no quiere tener nada que ver con ella’, le indicó otra fuente a Page Six.

A menos de que se arrepientan y cambien de opinión antes de firmar los papeles que anularían por definitivo su matrimonio, este sería el tercer divorcio de Kim Kardashian (quien antes estuvo casada con el compositor Davon Thomas y el basquetbolista Kris Humphries).

¿Cómo se dividirá la fortuna de Kim Kardashian y Kanye West tras su divorcio?

Esto no sólo sigue siendo un misterio, sino la causa que parece estar retrasando el divorcio de Kim y Kanye.

Se rumora que Kardashian desea seguir viendo en la lujosa mansión de Calabasas, California que ambos compraron (en donde quiere que sus hijos sigan creciendo), valuada en más de 40 millones de dólares.