Antes de iniciar el comentario central de este espacio, vale la pena la alusión a una

desilusión de los mexicanos, sobre todo a los creyentes del deporte de la patada, cuando

Los Tigres de Monterrey, perdieron el partido un gol a cero, frente al Bayer de Alemania en

el Mundial de Clubes.

Todavía en los comentarios finales del partido, los conductores de la televisión

insistían sobre el error arbitral al haber considerado el gol que no fue, porque los videos

evidencian una mano dentro del área chica.

En fin, como se supone no hubo reuniones laborales, escolares o familiares para ver

el importante encuentro de Futbol, los comentarios se leían en redes sociales y no pocos

fueron amables por el arbitraje.

Juego de palabras es el conjunto de voces, tono, expresiones vueltas frases, párrafos,

etc., que tienen distintas connotaciones, según quien las interprete y en un momento,

pueden traer consecuencias.

Una expresión presidencial referida a los empresarios, hecha por Felipe Calderón

Hinojosa (2006-2012) cuando los acusó de no pagar impuestos y éstos muy molestos,

replicaron al michoacano en un tono nada amigable, que ellos sí pagaban impuestos y que

procedieran en su contra si mentían.

Desde luego que el presidente guardó el necesario silencio, porque la Hacienda

Pública y el presidente sabía del pago puntual de impuestos. En realidad, lo que Felipe

Calderón quiso decir fue que algunos empresarios no pagaban lo que realmente les

correspondía de acuerdo a sus ingresos. Desde luego no podía denunciarlo así, porque su

mismo gobierno generó condonaciones y exenciones en esos pagos.

Tengo la idea de que el Juego de Palabras es un arte, es una forma de expresión hasta

pícara que obliga a precisar, para no mal interpretar lo que muchos pensamos es obvio,

como en el caso reciente que protagoniza el hombre que ocupa el 2º lugar en riquezas del

país, Ricardo Salinas Pliego, por cierto, amigo del presidente López (2018-2024).

Todo empezó por un Twitter publicado por el empresario, presidente del Grupo

Salinas, cuando exhibe un rábano orgánico de su propia cosecha, por lo que uno de sus

seguidores le preguntó si con esos rábanos pensaba pagar su adeudo a con el Sistema de

Administración Tributaria (SAT).

El usuario de Twitter se refería a una nota publicada por Raquel Buenrostro, titular

del SAT donde reconoce que las empresas de Salinas Pliego, tienen un adeudo a la

Hacienda Pública por pago de impuestos desde el 2011 y que podrían superar los 40 mil

millones de pesos.

Quienes conocen al millonario Ricardo Salina Pliego, dicen es asiduo bromistas en

las redes sociales, por lo que a la respuesta sobre el pago de impuestos el millonario

simplemente contestó “No, no pienso pagar ni un rábano” mostrando su cosecha orgánica.

La aclaración espontanea del dueño de Elektra, Tv Azteca, Canal 40 y más, se

concretó a “…si las empresas de las que soy parte deben, pues que paguen lo que tengan

que pagar y que la autoridad determine que es justo”.

De ahí que tome sentido que el empresario mexicano no pagará “ni un rábano”

al SAT, porque sencillamente él no debe nada al fisco mexicano y que, en el caso de que

algunas de sus empresas llegaran a tener un déficit con Hacienda, entonces será la

institución la que determine el monto.

En el Juego de Palabras que interpreto es porque Ricardo Salinas Pliego, como

persona física, dice que no debe nada y podría ser, pero solo como hombre, como sujeto de

pago de impuestos y ahí puede estar limpio.

Las expresiones de adeudo son de las empresas, por lo que el millonario tiene razón

al declarar que sean sus empresas las que paguen, pero no sus ‘rábanos orgánicos’. De ahí

su clara broma, pero muy seria y asegura “No, no pienso pagar ni un rábano… no le debo ni

un peso a la dependencia…”

La reflexión final es que no dudo de que los empresarios y sus abogados fiscalistas

saben que senderos caminar y no dude que, gracias a las relaciones con la autoridad,

nuevamente las condonaciones y las exenciones del pasado, renazcan para reconocer a los

mexicanos destacados del gobierno… de la 4ª.