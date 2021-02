Cdmx, México, 17 de Febrero 2021. El futuro de Juan Manuel Iturbe con los Pumas se encuentra en el aire. A poco menos de cuatro meses de que termine su contrato, sigue sin reunirse con la directiva para acordar una extensión, pero el paraguayo no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo.

«No tuve la oportunidad de conversar o un acercamiento hacia mí. Yo tengo la esperanza de quedarme acá, no depende de mí, obviamente, pero si fuese por mí no tendría ningún inconveniente. El tema salario o lo que sea todo es conversable, uno se puede sentar, pero no tuvimos ese acercamiento. La directiva tiene otras cosas que hoy en día hay que preocuparse porque el equipo tiene que levantar», afirmó Juan Manuel.

Por otra parte, pidió mayor capacitación al cuerpo arbitral y a los profesionales que manipulan el VAR, tras sentirse afectados cuando el pasado domingo, los del Pedregal vieron anulada la anotación de Juan Pablo Vigón por un fuera de lugar de Emanuel Montejano.

Por último, el número ’11’ descartó que el próximo duelo de Pumas ante León sea una revancha directa de la última final disputada entre los felinos.

«No sé si tomarlo como una revancha, pero sí como un partido de Liga. Nos urge sumar, no nos queda margen de error, porque si no sumamos el domingo se nos va a complicar mucho. Los demás equipos están despegando y nosotros ahí estancados».