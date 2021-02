México, 03 de Febrero 2021. Una baja más en el Guadalajara se hace oficial para este ya iniciado Guard1anes 2021, se trata de Josecarlos Van Rankin que estaba colocado en la lista de transferibles que fue publicada antes de iniciar la pretemporada, aunque el lateral se mantuvo trabajando todas estas semanas hasta que se anunció su salida al Portland Timbers de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El lateral regresó estos días a Chivas después de culminar su préstamo por un año con Santos Laguna que no hizo válida la opción de compra. En los dos torneos que disputó con el cuadro dirigido por Guillermo Almada, se adueñó de la titularidad disputando un total de 24 partidos en la Liga MX y haciéndose presente con dos anotaciones.

Ready to put on for Portland. #RCTID pic.twitter.com/Z7HMeud9uW

— Portland Timbers (@TimbersFC) February 3, 2021