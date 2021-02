Cdmx, México, 20 de Febrero 2021. Jonathan dos Santos está listo para una nueva temporada en la MLS. El mediocampista del Galaxy pasó por un año complicado repletó de lesiones y que lo alejaron de su mejor nivel. Ahora está de regreso y espera ayudar a su equipo para que salga campeón.

Aunque ahora Jonathan está recuperando su nivel, reveló que en el 2020, después de su cirugía, llegó a pensar en retirarse ya que pensaba que no volvería a jugar a como estaba acostumbrado.

«Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla porque en esta lesión que tuve nunca sabía en qué momento me iba a sentir al cien por ciento. Es una lesión donde te pueden durar molestias por un año, dos años dependiendo el cuerpo de cada uno y la verdad la pasé muy mal el año pasado«, declaró.

«Ahora todo depende de mí, de lo que muestre en la cancha, en el terreno de juego. No tengo dudas que puedo hacerlo. Tengo mucha confianza. Quiero hacer algo grande con el club. Ser campeón. Y creo que este será el año. Sé que estoy aquí con el Galaxy para hacer historia. No vine aquí para pasar desapercibido, para que la gente dijera ‘uh, Jonathan estuvo aquí cuatro años y ¿qué hizo?’ No estoy aquí para eso. Este año será mejor que el anterior, con seguridad», dijo.

Por último, mencionó que habló con Chicharito y que se encuentra en su mejor momento físico para buscar revertir su primera temporada con la MLS.

«He platicado mucho con Chicharito, está súper motivado, sabe que el 2020 no fue su año, pero para mí es el mejor jugador que tenemos en el equipo y nos va a aportar una barbaridad. Lo más importante es que lo veo contento y cuando tú estás bien mental y físicamente el cuerpo juega solo. Ocasiones va a tener y va a meter goles».