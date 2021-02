Cuando el Partido Acción Nacional anunció que postularía a la diputada IVETT BERMEA VÁZQUEZ como su candidata a la presidencia municipal de Matamoros, fue inevitable establecer una vinculación política con el Secretario de Desarrollo Económico, su esposo, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, derrotado la víspera por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

El descalabro de CARLOS en la elección del 2018 fue un contundente rechazo popular a su evidente complejo de clase, pues aún cuando la percepción de este concepto abstracto resulta de difícil comprobación en lo concreto, fue evidente en su campaña la incomodidad que le causaba aclimatarse a las concentraciones en barrios populares o comunidades rurales.

Ese inconveniente se reflejó en las urnas, pues mientras su adversario MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ se mimetizaba con absoluta naturalidad en las barriadas y los poblados de la ciudad, a CARLOS le significaba un aprieto, lo que se tradujo en su debacle: MARIO lo superó con casi 10 mil votos, equivalente a 5 puntos porcentuales.

Hoy, doblemente apremiada por el escandaloso desencuentro con uno de los periodistas más aguerridos de la ciudad, ALEJANDRO MARES BERRONES [quien, al sentirse hostigado y temeroso de un posible atentado por parte de la precandidata, exigió que se detenga la persecución contra los periodistas], la obligará a lidiar no solo contra la rebelión periodística, sino también contra los remanentes de la aversión popular a la personalidad política de su marido.

La concentración periodística que encabezó ALEJANDRO MARES frente al edificio del IETAM, en protesta por lo que denunció como “persecución” e intento de “amordazamiento” por parte de IVETT, es un primer problema que tendrá que resolver la abanderada de Acción Nacional con urgencia, antes de que la candidatura albiazul se le pudra entre las manos.

Esto es, para la abanderada de Acción Nacional, una tarea ineludible.

Bajo esta consideración, BERMEA arrancará su promoción política en menos cero, y ante un adversario posicionado con su propia función pública como alcalde, pero también re-posicionado por el “plus” del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Después de esta lección política –que ya la coloca en desventaja frente a sus adversarios–, IVETT debe revisar su lista de asesores políticos para determinar, en lo sucesivo, a quién escucha.

… Y a quién no.

¿”HUMO BLANCO” … EN REYNOSA?

A propósito de Reynosa, amigos del Altiplano capitalino nos reportan que las Encuestas de Morena acusan marcado retraso, pero es previsible que en breve se “filtren” los primeros datos que darán cuenta del balance general que se sigue en la Comisión Nacional de Encuestas.

De otro lado, ya trascendió que al equipo de operación política del PAN en Reynosa, se suma el ex candidato a diputado federal ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON, quien vendrá a robustecer las líneas defensivas del –previsible— candidato azul al Ayuntamiento, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, por lo que la confrontación de los equipos guinda y azul en territorio será de pronóstico reservado, habida cuenta de que OSCAR ALEXANDRE, quien “moverá” los resortes a favor de “Chuma”, sabe de qué lado masca la iguana y como se lubrica el engranaje en las colonias populares.

Y además, porque la elección municipal de junio se moverá como las anteriores.

A puro billetazo limpio.

Por el lado de Morena, también se percibe una composición mixta que podría provocar un cambio radical en el color del Ayuntamiento 2021-2024, pues no está usted para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero fíjese que las pláticas en ese sentido están muy avanzadas.

Con otra:

Hoy se servirá una comida en la que se darán indicios.

… Pero mejor mañana le sigo.

RECONOCE AYUNTAMIENTO LEALTAD DEL EJÉRCITO

Cambio de orientación temática para compartirle que la Alcaldesa de Reynosa encabezó este martes 23 de febrero, una ceremonia en honor de los integrantes del Ejército Mexicano, efectuada con la presencia del General de Brigada, DEM, PABLO ALBERTO LECHUGA HORTA, Comandante de la Octava Zona Militar y representantes de las fuerzas armadas.

«En nombre de la sociedad reynosense quiero expresarles mi mayor reconocimiento por su entrega leal y comprometida al servicio de la nación, sin duda alguna ustedes tienen una de las más altas responsabilidades, resguardar la integridad de la población mexicana», expresó la Alcaldesa.

«Muchas gracias por lo que hace por nuestra ciudad, por lo que nos permite vivir en libertad por todo el bien que hace a la ciudadanía», dijo la Presidente Municipal al Jefe de la Octava Zona Militar, a quien entregó un reconocimiento.

AMLO: ACUERDO NACIONAL POR LA DERMOCRACIA

De otro lado, mire usted qué casualidad: ¿cómo es que el Presidente LÓPEZ OBRADOR convoca a los gobernadores del país a no meter las manos en el proceso electoral en marcha, pero no hace la mínima alusión a sus arengas mañaneras?

El Presidente LÓPEZ OBRADOR envió este martes una carta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, y a los 31 gobernadores del país para exhortarlos a que no intervengan en las elecciones del próximo 06 de junio.

“Tenía pensado dar a conocer un documento. Es una carta que el día de hoy estoy enviado a la Gobernadora de Sonora, CLAUDIA PAVLOVICH, a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y a los Gobernadores, y quiero leerla para que los mexicanos se enteren”, informó en conferencia de prensa.

“Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional por la democracia. Yo actuaré con rectitud y en defensa de la voluntad popular. Los exhorto a que no apoyemos a ningún candidato de ningún partido, a no usar dinero público, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas antidemocráticas que deben quedar en el pasado”, añadió el Mandatario, quien además les pidió tomar como ejemplo Francisco I. Madero y su ideal de la democracia.

“Madero ha sido único. ¿O a caso sabemos de otro Presidente en la historia de México que haya escrito a los Gobernadores que se abstengan de manipular el voto?”, dijo.

3 REGIDORES PIDEN LICENCIA; UNO ASUME Y RINDE PROTESTA

A propósito de Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR tomó protesta como décimo noveno regidor a ROQUE HERNÁNDEZ DE ALBA, y se autorizó la solicitud de licencia para retirarse de sus funciones de tres regidores.

HERNÁNDEZ DE ALBA, suple a JUAN MANUEL FLORES PERALES, quien se separó de sus funciones el pasado 11 de febrero.

En esta misma sesión, el secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS, dio lectura a la solicitud de licencia presentada por el segundo regidor, DANIEL TREVIÑO MARTÍNEZ; quinta regidora, NORA GUDELIA HINOJOSA GARCÍA; y la novena regidora, SAMANTA OFELIA BULÁS LIGUEZ

Por lo anterior, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS llamó a comparecer en la próxima Sesión de Cabildo a los ciudadanos suplentes para la segunda, quinta y novena regiduría a IGNACIO ROBERTO PÉREZ KEITH, ERIKA ELIZABET TALAMÁS MONTEMAYOR e HILDA QUIROGA GÓNGORA, respectivamente.

“CON COVID, NO HABRÁ REGRESO A CLASES”

La Sección 30 del magisterio afirmó que a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el riesgo que representa un contagio masivo, los maestros de Tamaulipas no regresarán a las aulas hasta en tanto se garantice la salud de los alumnos y los trabajadores de la educación.

Por encima de todo prevalece la obligación de la autoridad de garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y jóvenes, además de los trabajadores de la educación y aun cuando el trabajo se realiza a distancia, la actividad educativa no se ha detenido en Tamaulipas, sostuvo la dirigencia magsisterial.

“Si el maestro no está vacunado, no hay regreso a las escuelas, el Maestro ALFONSO CEPEDA SALAS, ha sido muy claro y firme en el sentido de que no se regresará a las aulas hasta en tanto sean vacunados los trabajadores de la educación, sobre todo por el contacto que se tiene con muchos alumnos”, destacó la dirigencia.

Por hoy es todo.