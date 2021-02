Ciudad de México.- febrero 08, 2021 Entre la oscuridad que azotó al mundo por la pandemia The Weeknd demostró que es su talento es una luz cegadora, capaz de hacer brillar por su propia cuenta con un espectáculo en el Super Bowl LV sin invitados, con casi nula interacción del público e incluso alejado, en su mayor parte del tiempo, de la cancha.

El canadiense apareció en el Raymond James Stadium de Tampa Bay sobre un automóvil, como en el video de su hit «Blinding Lights», pero su aparición real fue de pie, cuando las gradas se separaron y apareció entre una luz.

Mientras enmascarados se movían a sus espaldas, el intérprete arrancó con «Starboy», que entonó sin la cara demacrada ni vendada, como en sus anteriores apariciones en shows, pero con el mismo atuendo con saco rojo que popularizó en el video de «Blinding Lights» y que mostró en los premios MTV y los American Music Awards.

Casi todo su espectáculo lo hizo en las gradas donde estaban otras 22 mil personas que pudieron asistir al estadio en Florida, sumados a los espectadores televisivos, que suelen superar los 100 millones.

Los fuegos artificiales estallaron mientras el cantante entró de nuevo por donde vino, para perderse entre luces mientras entonaba «Can’t Feel My Face».

Entonces aparecieron los únicos invitados de la noche: bailarines con el mismo atuendo y, ellos sí, con los rostros vendados. No hubo aparición de Ariana Grande, Rosalía o Maluma, como todos especulaban, pero el show fue igual de aplaudido.

El músico recurrió al hit «I Feel It Coming» que tiene con Daft Punk, mientras los fuegos artificiales estallaban tras él, pero no se detuvo y enloqueció a la audiencia con «Save Your Tears» y «Earned It», esta última acompañada de violinistas.

El campo se llenó de más bailarines, vestidos exactamente igual que el tres veces ganador del Grammy y entre ellos, Abel Tesfaye, el verdadero nombre de The Weeknd, entonó su hit «Blinding Lights».

Tesfaye, hijo de padres etíopes, contó a The Guardian que se crió con la televisión para evadir la soledad, pues es hijo de una madre soltera que necesitaba muchos trabajos para mantenerlos.

El músico ya no pasa las horas frente a la pantalla: ahora él es el espectáculo que el mundo no se puede perder.

Aunque el estadio no podía congregar a la misma cantidad de aficionados por la pandemia, las estrellas se juntaron en el súper domingo.

Para enaltecer el espíritu patriótico de los estadounidenses, la dos veces ganadora del Grammy H.E.R. deleitó al entonar «America the Beautiful», acompañada de su guitarra, en un pequeño escenario montado entre las tribunas previo al evento deportivo.

Tras ella, algunos de los pocos asistentes no perdieron oportunidad de tomar una foto, aunque tuvieran la mitad de sus caras cubiertas por un cubrebocas.

Para el Himno Nacional, el Super Bowl sumó la voz y guitarra del músico country Eric Church y la melodiosa interpretación de Jazmine Sullivan, quien apareció vestida con un traje blanco y la cabeza cubierta por adornos brillantes.

Miley Cyrus fue la primera «porrista» en salir este domingo y no animó ni a los Jefes ni a los Bucaneros, sino a trabajadores de la salud vacunados, para quienes ofreció su espectáculo en el TikTok Tailgate varias horas antes del partido.

La cantante salió vestida con un conjunto de animadora negro y rosa, pero pronto cambió los pompones por el micrófono para rockear en el escenario al entonar éxitos como «Heart of Glass» de Blondie, y «Hey, Micky», que abrió el espectáculo.

«Este es mi primer show en casi un año y no podría imaginar una mejor manera que aquí en Tampa rodeada de todos estos héroes de la salud.

«Espero poder tener más conciertos como este y ese sueño sólo será una realidad gracias a personas como ustedes. Nuestra gratitud hacia ustedes es infinita», dijo al personal de salud que la disfrutaba.

Otro hit que brilló fue «Night Crawling», en el que fue acompañada por el mismo Billy Idol. Ese dueto es parte de su nuevo disco Plastic Hearts, del que también entonó «Prisoner».

«Cuando la gente piensa en el fin de semana de futbol, no siempre piensan en mujeres fuertes, pero después de esto creo que lo harán», sostuvo la estrella.