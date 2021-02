El Coronavirus se llevó a mi vecino Manuel, a Rigo mi compañero de un trabajo antiguo, al papá de mi amiga Laura. Mantuvo intubados por semanas en el Hospital al viejo amigo Fernando y a mi colega de mil batallas Guillermo.

También tumbó por unos días a la alcaldesa Pilar (Victoria) , al gobernador Francisco (Tamaulipas) y al Presidente Manuel (México), quienes con sus privilegios de poder fueron bien atendidos salieron mejor librados.

Por la tardía vacunación mundial, el virus está mutando ( cambiando a nuevas cepas o variantes) contagiando y matando a más personas.

En México las víctimas mortales superan las 162 mil y Tamaulipas las 4 mil 100. Uno de cada diez que enferman fallece.

Se cumple ya un año de la llegada del virus a nuestro país y no hay forma de contenerlo por su complejidad y las leperadas de los López (Obrador y Gatel).

El COVID Me impide reunirme con mis hermanos, amigos y trabajar a fondo en el territorio, más allá de lo virtual o mediático.

Y aún así, miles de victorenses, de tamaulipecos, de mexicanos, siguen sus rutinas como si no pasara nada.

Ignorancia, indiferencia, «importamadrismo» o no se como llamar a esa actitud, reto o desafío de la masa popular al agresivo virus que tiene al mundo en Jaque Mate.

Sin embargo, no me cansaré de reiterar que mientras no estemos vacunados el 70% de los mexicanos, las sencillas baratas y rutinarias medidas sanitarias de lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, sana distancia, uso correcto de cubreboca y nariz, así como evitar reuniones sociales y familiares, son la mejor defensa.

Si ya estás en mi equipo, no bajes la guardia y ayúdame a convencer a más personas de hacerlo. Si no lo eres, súmate, preservar a tus seres queridos y sobrevivir a la pandemia con menos víctimas, bien valen la pena unos meses más de disciplina y sacrificio.

Solo quien ha perdido a un ser querido y luchado con todas sus fuerzas por salvarle de una enfermedad tan dura como el cáncer, aprecia, aquilata, valora y defiende los tesoros que son la vida y la salud.

Por favor quiérete, ámate, cuídate y cuida a quienes te rodean.

Bendiciones.