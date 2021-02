Cdmx, México, 07 de Febrero 2021. La influencer Gomita compartió a través de sus redes sociales que tuvo que se hospitalizada de emergencia, lo que encendió las alertas entre sus seguidores en medio de la pandemia por Covid-19.

Araceli Ordaz Campos reveló en las efímeras historias de Instagram que desde hace unos días comenzó a sentirse un poco mal, sin embargo decidió realizar un viaje.

Gomita confesó que viajó a Sinaloa, en donde asistió a uno de los partidos de la Serie del Caribe que se llevó a cabo en el estadio de Beisbol de Mazatlán.

Fue en ese viaje cuando la expayasita comenzó a sentirse mal de salud, desde que iba en el avión, por lo que a su regreso su mamá decidió llevarla de emergencia al hospital para examinarla.

«No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor. Mi corazoncito no sé qué tiene, traigo mareos», explicó Gomita en su publicación en redes sociales.

La influencer documentó todo lo que ocurrió desde que llegó al hospital y hasta contó que le realizaron un electrocardiograma: “Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien, no es Covid-19 como ustedes se lo imaginan”, aclaró.

Araceli detalló que no fue necesaria la hospitalización, pero tuvieron que realizarle diversos estudios ya que aún no sabe cuál es su padecimiento.

Este día la conductora señaló que se encuentra en su casa tratando de descansar, a pesar del cansancio que tiene y que pronto le entregarán los resultados de los estudios que se realizó.