CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE FEBRERO DE 2021.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acudió a la Cámara de Diputados para exigir le presentarán el documento que presentó la Fiscalía General de la República para solicitar su desafuero.

Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional”, señaló el mandatario.

Indicó que solicitó una copia de esa supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia. “Dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos”.

Advirtió que se va a defender. “También me van a señalar un delito, probablemente sea el no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones de Tamaulipas”.

Por la mañana, García Cabeza de Vaca indicó: “El día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”.

Reiteró que en su vida privada y pública, “siempre me he conducido conforme a la ley… Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas”.