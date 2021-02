CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE FEBRERO DE 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México y su mano de obra son la «bujía» para impulsar el crecimiento y competencia económica de América del Norte ante otros bloques comerciales del mundo.

México es la bujía del desarrollo para el crecimiento económico de América del Norte. Si no es por México ¿Qué va a seguir sucediendo?, ¿Cómo se debe visualizar el futuro de la economía mundial? Pues va a seguir creciendo la presencia económica de Asia, en particular de China y va a seguir cayendo la participación económica en América del Norte, en particular en Estados Unidos», expuso el titular del Ejecutivo.

Desde Palacio Nacional estableció la mañana de este viernes que la ventaja competitiva de México es la juventud de su población y la mano de obra que puede aportar en la región.

¿Cómo se consolida económicamente la región? Con México. ¿Qué es lo que tiene México que no tienen los otros dos países que son nuestros socios económicos y comerciales? Tiene una fuerza de trabajo joven, inteligente, responsable, creativa», sentenció el presidente.

Insistió en que si bien es importante la inversión y la tecnología, la aportación de México será la mano de obra.

Pues sí, se requiere capital, se requiere el buen manejo empresarial, pero no se podría aún con la automatización, con la robótica, producir riqueza sin el trabajo de los obreros, de las personas», confirmó López Obrador.

En rueda de prensa, el presidente se mostró complacido de que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, decidiera no continuar con la construcción del muro fronterizo y que anunciara una nueva política de migración.