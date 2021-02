CIUDAD DE MEXICO. 23 DE FEBRERO DE 2021.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes el desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Es acusado por la FGR de la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada; operación con recursos de procedencia ilícita; y defraudación fiscal equiparada.

La petición fue enviada a Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la FGR.

«La solicitud en comento será ratificada a las 12:00 horas del día 25 de febrero del año en curso que se encuentra dentro del plazo que establece la ley», destaca el texto recibido por Mier Velazco.

En meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el mandatario por más de 951 millones de pesos. Derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y señalan que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.

Al enterarse de la información que se ventiló en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“MORENA, filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay un delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.