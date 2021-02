TAMPICO, TAMAULIPAS, 3 DE FEBRERO DE 2021.- Tras lamentar que de nuevo Tamaulipas esté en el ojo del huracán, no sólo a nivel nacional sino internacional, al darse a conocer la detención de 12 policías estatales por estar involucrados en un crimen cometido en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el regidor Alberto Sánchez Neri opinó que las pruebas de control y confianza que aplican a los que entran a esa corporación deben ser efectivas y además gobierno debe contar con filtros severos y permanentes para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.

«La Policía Estatal que se supone que está para proteger y se vean involucrados en ese tipo de actos reprobamos esas acciones de parte de esos elementos y pedimos que se haga una evaluación profunda a todos los elementos, se supone que hay un examen de control de confianza que al parecer no da muchos resultados», señaló.

El edil dijo que ante lo ocurrido el gobierno debe de retomar y reforzar ese filtro para que no haya personas que en su momento se puedan ver involucradas en ese tipo de situaciones.

El regidor añadió que además de los filtros es necesario que haya evaluación permanente de los altos mandos, y que den seguimiento para ver el comportamiento de cada uno de estos elementos.

«Porque después se presta a tener convenios con ciertas personas que va tarde o temprano a dar resultados negativos», aseveró el entrevistado.

Sánchez Neri recalcó que al inicio esas pruebas pueden ser efectivas pero pasa el filtro y tiende a relajarse la supervisión sobre los elementos cuando debe ser una supervisión permanente.

El regidor señaló que este caso hace recordar la época de San Fernando y que una vez más Tamaulipas se ve involucrado en esto por lo que reitera la necesidad de que haya una depuración de no los elementos que no pasen esos filtros y que esos filtros no sean solo al inicio sino que sean permanentes