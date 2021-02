Ciudad Victoria, Tamaulipas (22 de febrero de 2021).- El Instituto Electoral de Tamaulipas inició con la entrega de Cédulas de Notificación a los pre candidatos independientes después reunir las firmas requeridas de apoyo ciudadano, equivalentes al 3 por ciento de los electores en su municipio o distrito.

De los tres precandidatos independientes a la alcaldía de esta Ciudad Capital, se le entregó este sábado su documento oficial al doctor Marggid Rodríguez Avendaño por parte de la autoridad electoral.

Al ser entrevistado, Rodríguez Avendaño señaló que logró reunir una cantidad superior de las firmas requeridas por la autoridad electoral.

«Lo que nos solicitaban eran siete mil 445 firmas, logramos recabar muchas más, más de once mil firmas».

Señaló que aun cuando no todas las firmas son aceptadas porque al estamparse en una pantalla de dispositivo móvil no se parece a la de la credencial del INE, finalmente no solo se cumplió con la cantidad de firmas sino que se rebasó gracias al apoyo ciudadano.

Cabe señalar que los otros dos precandidatos independientes Alejandro Caraveo Real y Mónica Sánchez, mejor conocida como» Payasita Moni», aún cuando han manifestado que también lograron reunir la totalidad de apoyos ciudadanos no han presentado informe alguno sobre el recibimiento de la Cédula de Notificación por parte del Ietam.

Como se recordará, el Ietam iniciará con los registros de candidatos a diputaciones locales y alcaldías los últimos días del mes de marzo, para posteriormente en el mes de abril iniciar con las campañas políticas para la celebración de la jornada electoral el día seis de junio.