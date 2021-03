MIENTRAS ESTE LUNES LA CAMARA De Diputados Del Congreso De La Unión, Inicia El Trámite De Desafuero Del Gobernador Constitucional De Tamaulipas. El Mandatario Tamaulipeco, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, Este Domingo Convocó Una Concentración De Tamaulipecos, De Todos Los Municipios Del Estado, La Respuesta Fue Buena. Su Pieza Oratoria También, Plagada De Verdades, Verdades a Medias y Mentiras Completas, Sea Como Sea, Su “Auto Respaldo Popular, Fue Bueno, La Movilización Aceptable” No Fue La Esperada, Pero No Desmereció, Por Cierto, Los Vecinos De Coahuila y Nuevo León No Se Hicieron Presentes, Aunque Fuera Con Un Pequeño Contingente y Dar El Respaldo Que Tanto Necesita En Estos Momentos, No Tamaulipas, Ni Las y Los Tamaulipecos, Sino El Personaje Que Lleva Por Nombre, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, El Cual Al Hacer Mal Uso Del Poder Gubernamental, Presuntamente Cometió Delitos De Tipo Federal…

POR CIERTO, “Sus aliados” Del “Grupo Federalistas De Gobernadores No Le Dan Su Apoyo Totalmente A Ciegas e Incondicionalmente, Al Igual Que Sus Homólogos Del PAN…El Movimiento De Protesta y De Respaldo En La Escalinata De Palacio De Gobierno a Favor Del Mandatario Estatal y En Contra Del Mandatario Presidencial…No Es En Tamaulipas Donde Se Debe De Hacer, Sino En Palacio Nacional y En La Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión, Lo Mismo Que En La FGR y UIF…

SIN DUDA ALGUNA, EL GRITO De FJGCV De Que, “Ni Me Doblo, Ni Me Vendo”, Funcionó en 2016 Con La Complicidad Del PRI-Gobierno Federal y Estatal, Pero No Ahora Que La Federación, Ni Lo Quiere Comprar y Mucho Menos Doblar, Ya Que Lo Que Está Quebrado, No Se Dobla…Este Lunes Será Interesante Saber Donde Anda o Está, El Titular De La Secretaría General Del Gobierno Del Estado y Hasta El Diputado Local ARTURO SOTO ALEMAN que va por Su Reelección, Así Como Funcionarios De La UAT…En Fin, En Su “Autorespaldo Popular”, Y En El Cual Le Gritaban ¡No Estas Solo, No Estas Solo” y “Presidente, Presidente”, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Me Recordó Al Mandatario Nacional, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Hablando De Puras Buenas, Las Malas Que Las Señalen Sus Adversarios y Enemigos…Por Cierto, Pude Comprobar Que La Seguridad Personal Del Mandatario Tamaulipeco No Tiene Nada De Excepcional, Como Que No Tienen Profesionalidad, Ni Suficiente Oficio, No Crea Que Conozco Mucho De Ello, Pero Algo Aprendí En 1981 Con El Estado Mayor Presidencial De Ese Tiempo, En La Campaña a Gobernador Por El Estado De México De ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ Como Candidato a Gobernador Por El PRI, El Delegado Del CEN Del Tricolor, Era MANUEL “El Meme” GARZA GONZALEZ…

LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE Tampico y Nuevo Laredo, CHUCHO NADER y ENRIQUE RIVAS, De Los Alcaldes PANistas Que Asistieron, Los De Mayor Envergadura…Faltaron algunos Presidentes Municipales y Diputados Locales PANistas, En Fin, Ni Estuvieron Todos Los Que Son, Ni Fueron Todos Los Que Deberían Estar. Los Victorenses Obligados, Pasaron Lista y Marcharon a La Plaza De Palacio De Gobierno e Inmediatamente Comenzaron a Retirarse…Por Cierto, FJGCV, Al Terminar, Su Pieza Oratoria, Saludó a Quienes Lo Acompañaban En La Escalinata y a “Sus Admiradores De Primera Fila”, En El Retorno Saludo Con Efusividad Al Alcalde De Nuevo Laredo e Hizo Como Que Sino Mirara Al De Tampico, En Fin…No Hay Fijón, y El Par De Alcaldes, El Norteño y El Sureño, ambos Dos, Muy Juntitos Se Sacaron “La Selfi” Teniendo Como Marco De Fondo a Las y Los Tamaulipecos Que Se Habían Quedado a Escuchar “El Rollo” Del Aun Gobernador De Tamaulipas…

A MAS DE 4 AÑOS DEL GOBIERNO De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Las y Los Tamaulipecos, Ya Se Dieron Cuenta Que a La Hora De Votar En 2016, Lo Hicieron Por Propuestas y Promesas y Que En Pleno 2021, Las Promesas, Siguen Siendo Promesas y Las Propuestas, a Falta De Cumplimiento…Las Excusas y Los Pretextos Gubernamentales, Suplen Los Compromisos De Campaña y Que Como Gobierno, Incumplen Con El Pueblo Tamaulipeco…Así FJGCV Se Convierte En Un Gobernador Desobligado, Que No Cumple Adecuadamente Con Sus Obligaciones, Por Velar Por El Interés Particular, De Su Persona y Los Suyos y No Por El Interés General, De Todos Los Habitantes Del Estado Tamaulipeco…Haga Lo Que Haga, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, así Como Lo Hace También, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, De Lo Que Hacen, El Resultado No Cambia, ya Que Sea Como Sea y Hagan Lo Que Hagan, Lo Que Se Hace, No Cambia El Resultado…Un Humano, Cuando Toma Un Trago De Poder y Luego El Trago De Poder, Toma Un Trago De Poder, El Trago De Poder Toma Al Humano…Que Nadie Me Diga, Que Nadie Me Platique, Asistiendo Al Vituperio Gubernamental, En Nuestro Paso Reporteril, Pasaba Inadvertido, Solo El Silencio Mio Hacia La Diferencia Cuando De Echar Porras Se Trataba a Quien Este Lunes, Legislativamente En El Congreso De La Unión, Inicia Su Presunto Desafuero, Sea Como Sea, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Es Todo Un Personaje Audaz y Sin Temor, Sobre Todo, Cuando Ya Sabe Cual Es Su Futuro…De Lo Malo, Lo Mejor, Ahora Sabe Con Quienes y Que Cuenta…México y Tamaulipas No Pierden Su Gloria, Ni Grandeza Por Gobernantes Oscuros…La Gracia Cuando Se Pierde No Es Fácil De Recuperar…Cuando Se Desenvaina La Espada, No Regresa Al Mismo Lugar. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El, Tan, Tan…