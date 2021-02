Especialistas en el comportamiento del ser

humano ante situaciones de presión, tensión o

ignorancia, dan versiones diversas en relación a

como votaran los ciudadanos en la elección del

próximo 6 de junio, sobre todo ahora que por la

pandemia de coronavirus se ha acortado el

tiempo para promocionarse, ya que

anteriormente con mucha anticipación se veían

las “manos levantadas” de los que querían

buscar algún cargo de elección popular.

Esta vez estarán en la boleta algunos que

quizá el electorado conozca poco o ni sepa de

ellos, aunque también habrá los muy conocidos

por experiencias pasadas que fácilmente

podrán ser identificados.

La elección del 6 de junio considerada la más

grande de la historia porque se renovaran

alcaldes, diputados locales y federales, y en

algunos estados los gobernadores, es sin duda

una prueba para los electores que podrán ser

confundidos también por los que se presentan

con nueva camiseta, pues siendo identificados

con un partido político hoy serán abanderados

de otro.

Se antoja pues una elección complicada

aunado a que la tecnología jugara un papel muy

importante para inducir el voto pues el trabajo

en territorio será mínimo por las restricciones

sanitarias, o cuando menos así lo consideran

hasta hoy los que serán protagonistas.

Los ciudadanos “de a pie”, esos que solo

piensan en el mejoramiento de su municipio,

estado o país votaran más que por partidos

políticos por los candidatos que les inspiren

confianza, y castigaran a quienes buscan

reelegirse que hicieron muchas promesas

incumplidas, o que han hecho un triste papel en

los cargos.

De ahí que no deben cantar victoria todos los

que reciban la autorización para buscar seguir

en los cargos, pues solo lograran el aval

ciudadano los que han cumplido bien o cuando

menos a medias, que por cierto han sido muy

pocos.

Las campañas próximas a iniciarse

descobijaran a quienes han estado en los

cargos “nadando de muertito” y desde luego

cobrando jugosos salarios, y que han creído que

los ciudadanos no tienen memoria y que podrán

engañarlos con mas promesas de resolver sus

carencias cuando no lo hicieron en el tiempo

transcurrido desde que pidieron el voto, se

tomaron la foto, y no volvieron a pararse en

colonias, ejidos o distritos.

bladijoch@hotmail.com