Reza el refrán popular que “el que a la iglesia

sirve de la iglesia vive”, y eso mismo aplica a

rajatabla el presidente del PRI Alejandro Moreno

Cárdenas aunque se molesten los militantes

porque se apunta en el número 1 de las

plurinominales, dejando el 2 para la secretaria

general Carolina Viggiano.

Y desde luego que esa práctica no solo se da

en el PRI pues en todos los partidos se hace lo

mismo por aquello de que “si no es ahora

cuando”, de ahí que no debe extrañar los

nombres que en los primeros sitios de las

plurinominales se vean en Morena, PAN, PT,

PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista,

Fuerza México, Redes Sociales Progresistas,

PES, etc. etc.

No está mal que los dirigentes de los

membretes políticos aspiren a ser legisladores

“de chiripa”, pero si cuando desplazan a

militantes con meritos para esos cargos como

le reclama en su carta al dirigente tricolor

Christian Garfias.

En otro orden los que dicen que saben dentro

de MORENA aseguran que el candidato a la

gubernatura de Tamaulipas se decidirá entre el

Senador Américo Villarreal Anaya y el director

de RTC Rodolfo González Valderrama, éste

último que vive en el corazón del líder

senatorial Ricardo Monreal con aspiraciones “a

la grande”.

Por lo que toca al PAN buscan el aval para

participar en la succión estatal Jesús Nader

que aspira a reelegirse en la alcaldía de

Tampico, y Enrique Rivas registrado para

buscar la diputación local por Nuevo Laredo y

ser el “pastor” del rebaño en el Congreso de

Tamaulipas.

El Senador Ismael García y el

prospecto a la diputación federal por Reynosa

Gerardo Peña, también son monitoreados

como activos importantes del blanquiazul para

el 2022.

En el PRI no hay muchos que levanten la

mano, pero hay quienes dicen que si Enrique

Cárdenas del Avellano gana la diputación

federal por Victoria será el candidato a

gobernador el año entrante, pero mientras tanto

el dice que nunca ha perdido una elección y ya

fue diputado dos veces y alcalde de Victoria.

Al que seguramente ya le dijeron que para él

no hay nada el año entrante es al diputado

federal Erasmo González Robledo, que según

sus allegados buscara la Senaduría por Morena

en el 2024.

