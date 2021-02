Londres, Inglaterra, 14 de Febrero 2021. Vaya sorpresa para el boxeo mundial el sábado desde Londres, Inglaterra, en donde el mexicano Mauricio Lara se impuso por nocaut ante el local Josh Warrington, quien tenía un récord invicto.

El oriundo de la Ciudad de México supo resistir los embates de Warrington y finalmente se lanzó por él en el noveno episodio para conectarle una derecha brutal al mentón que lo mandó a dormir de inmediato.

La contienda provocó incluso que el promotor Eddie Hearn lo felicitara por Twitter: «¡Qué noche de drama! Absolutamente devastado para Josh, él regresará – felicidades a Lara, un joven que cambió su vida esta noche. El mejor deporte de todos».

Lara stops Warrington and gets the upset victory! 🥊 pic.twitter.com/16CG8KrYiS

