México, 25 de Febrero 2021. Se presentó la Real Sociedad en el ‘Teatro de los Sueños’ con el objetivo de mostrar a Europa una imagen bien diferente a la del partido de la ida en Turín. Enseñar a quienes no los conocen que son un equipo competitivo y con un nivel mucho superior al que demostraron en aquel 0-4 en el que quedaron en evidencia todos y cada uno de los jugadores de Imanol Alguacil.

Y se vio una gran Real Sociedad durante los primeros 20 minutos. Acorralando al Manchester United, teniendo ocasiones claras y hasta fallando Oyarzabal un penalti en el minuto 13. El 10 txuriurdin no suele errar desde los once metros, pero el esférico no tomó la escuadra.

Antes del descanso, James también pudo adelantar a los de Solskjaer, pero Remiro demostró qué portero es.

El míster del United e Imanol entendieron que no había eliminatoria e hicieron un carrusel de cambios en el descanso. No había que arriesgar y pensar en Liga. A uno de esos recién incorporados, Tuanzebe, le anuló un buen gol de cabeza el VAR. Y es que Lindelof remató con la rodilla en la cabeza de Bautista.

En la recta final el partido entró en una especie de letargo entre dos equipos que querían ganar… pero no mucho. La Real se despide de Europa con la sensación de que no es tan inferior al Mancheter United pero pagando la novatada de la ida. Los Red Devils firman el trámite y ya están en octavos de final.