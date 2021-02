México, 12 de Febrero 2021. Fue una dificilísima victoria la de Novak Djokovic en la tercer ronda del Australian Open. El serbio, lesionado en el costado abdominal durante el encuentro, se impuso al estadounidense Taylor Fritz (27) por un ajustado 7-6(1), 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2. Aún sore la pista, minutos después, ‘Nole’ admitía que «es una de las victorias más importantes de mi carrera. Mi intención era estar ahí, apenas podía restar. Tengo el músculo desgarrado«.

En octavos le espera Milos Raonic. Nunca ha perdido contra él: 11 partidos y 11 victorias. Sin embargo, el número 1 del mundo puso en duda que pueda jugar la próxima ronda. «No sé que ocurrirá. Tengo muchas molestias. No sé que haré para poder recuperarme en menos de dos días. No sé si saldré a la pista o no. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado hoy. Veremos que pasa mañana«, reconoció poco después Djokovic en rueda de prensa.

El serbio dio las claves de su triunfo, a pesar de la lesión, y reconoció que no olvidará nunca este partido. «La clave de todo ha estado en que no me vine abajo, tenía la esperanza de que poco a poco me iba a ir encontrando un poco mejor.