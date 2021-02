CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE FEBRERO DE 2021.- Tras la aprobación en la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular del dictamen de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores por esto y afirmó que defenderá esta modificación en beneficio de la nación.

En Palacio Nacional, el mandatario destacó que con los 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el dictamen busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para contar con mejores precios en el suministro eléctrico y evitar cortes de luz.

“Muchas gracias a los legisladores que votaron por la reforma y ahora pasa al Senado. Esto nos ayudará mucho porque nos dará seguridad de que no habrá apagones, no habrá aumentos a la energía eléctrica. Si no fortalecemos a la CFE eso no se garantiza”, aseveró.

López Obrador reiteró que la aprobación de la Reforma Eléctrica, en el sexenio pasado, no trajo beneficios para el país ni la ciudadanía, ya que aumentaron más los precios de las gasolinas, el diésel y la luz; se profundizó en la privatización de Pemex y la industria eléctrica para beneficiar a empresas privadas nacionales y extranjeras.

“La historia de CFE y Pemex nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México y necesitamos fortalecerlas para ser independen dientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, ni de las gasolinas, del diésel, del gas… se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que había al precio de la luz en el periodo neoliberal.

“Para garantizar eso es necesario fortalecer y rescatar a la CFE y a Pemex, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejar el mercado de los energéticos a las particulares nacionales y, sobre todo, extranjeras”, manifestó.

Sobre los amparos que las empresas preparan contra el dictamen de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, el Ejecutivo federal sentenció que el asunto lo resolverá en su momento el Poder Judicial; sin embargo, aclaró que defenderá esta reforma.

Los abogados que defienden a estas empresas pueden decir que es anticonstitucional, pero eso lo va a resolver en su momento el Poder Judicial. Nosotros vamos a defender este asunto, porque es defender la economía popular, es muy fuerte, pero decirles que ¡México no es tierra de conquista!, ¡váyanse a robar a otra parte!”, expresó.