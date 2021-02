Cdmx, México, 17 de Febrero 2021. Danna Paola confesó que un grupo de hombres latinos pusieron una sustancia en su bebida mientras convivían en un restaurate-bar en Madrid, España, por lo que fue a dar al hospital.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante aseguró que los hechos ocurrieron un martes por la noche, cuando fue con un amigo a comer a un lugar donde tocaba un dj, motivo por el cual se quedaron más tiempo de lo planeado para bailar.

La actriz contó que entre ella y su acompañante se terminaron una botella de vino, pero no estaba borracha, pues sabe controlar esa bebida y al otro día tenía que ir a grabar la serie ‘Élite’, donde daba vida a ‘Lucrecia Montesinos’.

Entre una copa y otra, puntualizó, coincidieron con un grupo de chicos que a su amigo le parecieron guapos, por lo que comenzaron a convivir con ellos.

“Eran venezolanos, argentinos y colombianos (…) empezamos a platicar, me dieron de la shisha, fumé de la shisha, de repente mi amigo me dice: ‘voy al baño, te dejo ahí’”, contó la también cantante.

Mientras estaba sola, expuso, dejó su vaso sobre la mesa y no supo cómo ni cuándo alguien vertió un estupefaciente en su trago.

“No pasaron ni 10 minutos, de repente dejo mi vaso y no me di cuenta de que había llegado otro w*y atrás y me regresa mi vaso y me lo empiezo a tomar y me empiezo a sentir muy mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño”, narró.

Según Danna Paola, al verla mal, los hombres se ofrecieron a ayudarla para aprovechar la situación, pero decidió rechazarlos y esperar a su amigo para irse. Cuando estaban a punto de huir, dijo, los varones insistían en que se quedaran y entonces ella les gritó que la dejaran en paz.

La artista compartió que tiene vagos recuerdos de esa noche, que van desde una llamada al 911, hasta el personal de salud atendiéndola.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, declaró la famosa.