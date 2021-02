Cdmx, México, 10 de Febrero 2021. Aunque mucho se especulaba de que Danna Paola ofrecería un concierto virtual en los próximos días, la cantante mexicana no había confirmado la información sino hasta ayer, cuando subió imágenes de lo que será su show.

«Welcome to My Break up Party” será el nombre del concierto que la intérprete de 25 años realizará para todos sus seguidores los días 13 y 14 de febrero, pero lo que más sorprendió es que se puede dar el lujo de dividir los días para sus fans de América Latina y de Europa.

Según la información que la misma Danna Paola publicó en sus redes sociales es que el concierto que dará el día 13 será exclusivamente para México y América Latina, y estará disponible la entrada al streaming a partir de las 20:20 horas, en horario de Ciudad de México.

El concierto que transmitirá el 14 de febrero será sólo para Europa, en horario de las 20:30, horario de Madrid, España, donde Danna Paola se ha sabido ganar el corazón de los españoles tras su participación en la serie de Netflix, “Élite”.

El costo del boleto para México y América Latina será de 259 pesos mexicanos, y lo pueden adquirir desde este momento en la página streamtime.store ó pueden descargar la aplicación de Streamtime Web Player en Google Play o App Store.