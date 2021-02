CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE FEBRERO DE 2021.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y con que se pretende la intervención gubernamental para reducir desajustes que existen en el mercado laboral y que impactan de manera negativa la articulación entre los agentes del mercado y cuyas consecuencias principalmente se reflejan en el empleo.

Por ello, la dependencia ha dispuesto una serie de acciones encaminadas a la intermediación entre los agentes del mercado laboral, con especial atención a población que enfrenta barreras de acceso al empleo, que incluye mujeres, jóvenes, mayores de 50 años, personas con alguna discapacidad, víctimas de delitos y personas preliberadas.

La población potencial estimada para el Servicio Nacional de Empleo es superior a 25 millones de personas; pero el objetivo son casi 12 millones.

Para 2021, la meta de buscadores de trabajo a atender con el trabajo de los consejeros laborales, se encuentra en función de la demanda de los servicios del PAE, y se integra por 1 millón 938 mil 794.

La población objetivo del PAE la constituyen las personas de 18 años o más pertenecientes a la población potencial, a excepción de los subordinados formales que no están en condiciones críticas, así como los informales que no están en condiciones críticas y no buscan trabajo, y desearían incorporarse a un empleo formal o mejorar sus condiciones de ocupación y cuentan con disponibilidad y capacidades para ello.

La prestación de los servicios del PAE son gratuitos, una vez cumplidos los requisitos y documentación establecida, por lo que la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) no deberá cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los buscadores de trabajo y beneficiarios alguna obligación o la realización de servicios personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político.

Para recibir los servicios del PAE, el buscador de trabajo deberá realizar el trámite “Apoyos para la búsqueda de empleo”, el cual podrá ser tanto presencial en una OSNE o en las comunidades de los jornaleros agrícolas interesados, como a distancia por internet.

El trámite en cualquiera de sus modalidades se integra por las fases de Registro, Selección y Resolución, mismas que se describen a continuación.

Con el Programa de Apoyo al Empleo se busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, tales como: deficiente promoción de las vacantes existentes y de los buscadores de trabajo disponibles, y brecha entre las competencias laborales requeridas por las vacantes y las ofrecidas por los buscadores de trabajo.

Para lo anterior, se otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo mediante la prestación de servicios de intermediación laboral y de movilidad laboral de jornaleros agrícolas.

Para llevar a cabo el Programa de Apoyo al Empleo, la STPS, a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, presupuesta, coordina la operación y administra los recursos federales destinados al mismo.

El Programa de Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas denominados: Intermediación Laboral, y Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se brindan diversos servicios de apoyo para facilitar el acceso al empleo.

Asimismo, con la finalidad de favorecer la incorporación de personas que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo, tales como: personas con discapacidad, migrantes, jornaleros y adultos mayores, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo promueve la Estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de Apoyo al Empleo.