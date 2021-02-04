CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 4 DE FEBRERO DE 2021.- El Gobierno Municipal de Victoria informa el cierre de vialidades con motivo de la rehabilitación de pavimentos, se pide la comprensión de la ciudadanía y se avisa para que tomen vías alternas en sus recorridos diarios.
CIERRES TOTALES:
1.- CALLE LAUREL
ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE SAUZ, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
CIERRE TOTAL DE VIALIDAD
2.- CALLE REPÚBLICA DE MÉXICO
ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC A CALLE 12 DE DICIEMBRE COL HACIENDAS DEL SANTUARIO
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLTICA
CIERRE TOTAL DE VIALIDAD
3.- CALLE ZEFERINO FAJARDO
ENTRE BLVD. EMILIO PORTES GIL A CALLE CD. REYNOSA FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL,
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLTICA
CIERRE TOTAL DE VIALIDAD
4.- CALLE REPÚBLICA DE CHILE
DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE BRASIL COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
CIERRE TOTAL DE VIALIDAD
5.- CALLE ARTÍCULO 12
DE CALLE ARTÍCULO 16 A CALLE ARTÍCULO 32 COL. MARIANO MATAMOROS
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
CIERRE TOTAL DE VIALIDAD
CIERRES PARCIALES:
1.- CALLE MATAMOROS
ZONA CENTRO ENTRE 5 Y 8
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLTICA
CIERRE PARCIAL DE VIALIDAD
2.- AV. DE LA UNIDAD
ENTRE BLVD. FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR COL. VISTA HERMOSA Y COL. HORACIO TERÁN,
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLTICA
CIERRE PARCIAL DE VIALIDAD
3.- CALLE ALBERTO CARRERA TORRES
ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15 ZONA CENTRO
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLTICA
CIERRE PARCIAL DE VIALIDAD
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