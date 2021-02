San Fernando, Tamaulipas (24 de febrero de 2021).- Derivado al nulo apoyo que han tenido por parte del Gobierno Federal hacia el agro tamaulipeco, un grupo de campesinos pertenecientes a la Organización de Campesinos Unidos de San Fernando, encabezados por su dirigente Rogelio Ortíz Moreno, bloquearon la carretera federal Victoria-Matamoros.

Dicha manifestación se dio la mañana de este miércoles en el kilómetro 201 a la altura de la bodega » La Herradura», del Ejido Francisco Villa.

Los quejosos manifestaron su malestar también hacia las autoridades estatales, pues tras las recientes heladas ocurridas y que provoco serios daños a la agricultura no se les ha dado los apoyos prometidos.

Pues aseguran que las referidas condiciones climatológicas que se tuvieron en días pasados vinieron a terminar con las cosechas en la frontera norte del estado.

El siniestro , mencionan, causó pérdidas en más de 450 mil hectáreas, mientras en San Fernando se perdieron más de 125 mil hectáreas de las 150 mil sembradas.

Señaló que el ciclo de siembra del otoño invierno está por finalizar y no han recibido ningún apoyo por parte del gobierno federal y estatal.

Dejan en claro que continuarán las protestas de su parte hasta que su demandas sean atendidas, por lo pronto dicho tramo carretero continuaba bloqueado, en la que no participan otras organizaciones campesinas solo la de Ortíz Moreno