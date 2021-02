La facilidad que da el uso de las herramientas tecnológicas para generar conocimiento y que está muy de moda en todas partes, debido a la inoportunidad de llevar a cabo reuniones de grupos de personas debido a los efectos que la pandemia de COVID-19 ha generado en la sociedad por el creciente número contagios.

Además, como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, la capacitación de las consejeras y los

consejeros de que deberán de trabajar en los municipio y los distritos para organizar las elecciones, los cursos del

IETAM comenzaron este viernes de manera virtual, eso sí, con personas muy entrenadas en la tarea para que la

transmisión de los conocimientos se realice en los mejores términos.

Básica será la apertura de las y los integrantes de los Consejos de participar en forma abierta en las capacitaciones, es decir, que nadie se levante de su silla en la cual escuchan las presentaciones de los funcionarios del IETAM a efecto de saber como actuar en cada uno de los momentos marcados por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del país, en las cuales se basa la intervención de los ciudadanos como autoridades en los Consejos y en quienes recae la responsabilidad de organizar cada paso del proceso de votaciones.

Se trata de las personas que dirigirán las sesiones y las acciones en los 22 Consejos Distritales locales y en los 43

municipales y desde luego el tema del arranque fue sobre la introducción al proceso electoral concurrente de este año, mismo que concluirá con la votación el domingo seis de junio que viene.

El presidente del Consejo General del IETAM, Juan José Ramos Charre, hizo ver a las Consejeras y los Consejeros

la importancia que reviste conocer todo el proceso mediante la capacitación y además de él mismo estar en todo

momento para resolver cualquier duda sobre los procedimientos, el personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica Difusión y Capacitación del Instituto puede y sabe responder dudas e instruir de forma adecuada a los ciudadanos que rindieron su protesta para los cargos en los Consejos hace apenas unos días.

De hecho, es esta Dirección la que organiza los cursos de capacitación cuyo objetivo principal es proporcionar a los funcionarios electorales la información general sobre la temática de la organización y las funciones que habrán de llevar a cabo durante el tiempo que estarán en al frente de los Consejos.

Otros temas tratados ene l primer curso se refieren al Sistema Electoral Mexicano, la Geografía Electoral, cómo se

hizo la integración Consejos Distritales y Municipales del IETAM, el papel que juegan los observadores electorales, el reclutamiento, selección y contratación quienes colaborarán con ellos en la instancia que les toca dirigir.

La impartición de los cursos se hizo por bloques con una duración de casi cuatro horas, en los que participaron

personas de 13 Distritos locales electorales y de 18 municipios, en el entendido de que, los restantes serán

capacitados, por tanto, en una sesión de capacitación similar, participarán las y los consejeros del resto de los

Distritos y municipio de la entidad.

Tras dar su voto de confianza a los colaboradores del proceso electoral, Ramos Charre, dijo que la gran disposición mostrada por las personas asegura la buena conducción, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso Electoral 2020-2021.

Por cierto, esto de la capacitación virtual es positiva porque las personas no tienen que trasladarse de un lugar a

otro, evitan gastos y reducen riesgos, sin dejar de lado que resulta cómodo, porque basta una buena computadora, pantalla, sonido y un lugar agradable para estar atento a los temas y sus explicaciones que corren a cargo de los capacitadores del IETAM.

Malo es que, falta cualquiera de los elementos, porque la capacitación quedará en intento, cuándo es fundamental para que los cuatro factores en los que cree el presidente del IETAM se cumplan al cien por ciento el día de la elección, es decir, la conducción, preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones.

Los otros.

Como ya está cerca de publicarse la modificación al acuerdo sobre las actividades que pueden llevarse a cabo en

medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los comerciantes organizados de la zona centro de Tamaulipas que lidera José Luis Loperena González, quieren que se abran más los negocios para que la actividad económica se acerque para la aquello que hasta que las cosas se complicaron con la elevación de casos por contagio de COVID-19.

Cierto es que, la situación ha sido complicada, sin embargo, las medidas sanitarias acordadas por el Comité Técnico de Seguridad en Salud, valen la pena ya que, se evita que haya más casos y que, con la complicación de la situación epidemiológica, las medidas deban de ser más drásticas, como aquellas que equivalen al semáforo rojo y que obligan a paralizar los negocios como sucede todavía por estos días en el vecino estado de Nuevo León, donde los contagios, hospitalización y uso de respiradores para la atención de pacientes con COVID-19, se elevaron a tal grado que retrocedieron a semáforo rojo.

Muy diferente en Tamaulipas porque al no quitarse el dedo del renglón se ha mantenido en semáforo naranja y por ello se habla de que, la mayor parte de los municipios podrían pasara a semáforo amarillo, equivalente a que las actividades comerciales puedan realizarse al 75 por ciento.

Obvio, esto último será determinado por el Comité Técnico de Seguridad en Salud, sin embargo, la sugerencia de

los empresarios dedicados a la actividad comercial es que, se amplíe más la apertura de los negocios.

Esta semana debieron de entrar en funciones los secretarios de los 22 Consejos Distritales locales que fueron

aprobados en el IETAM y cuyo acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado a fines de esta semana, se

trata de Karina Hernández Prado, Noé Domínguez Ávila y Héctor Valdez Valdivia, en los de Nuevo Laredo. Maura

Andrea Vázquez Gómez, Yuridia Delgadillo Ramírez, Alfonso Ibarra Alanís y Rubén Domínguez Arita en los de

Reynosa, en tanto en Río Bravo José Luis Rodríguez Castañeda y en el de Valle Hermoso José Refugio Moreno

García.

En los de Matamoros son secretarios de los Consejos Distritales Dolores Denise Castillo Méndez, Jesús Evorio

Treviño Cárdenas y Carlos Manuel Azuara Juárez. En San Fernando Benito Rivera Salazar y los de Victoria son

Cielo Aracely Villarreal Garza y Juan Jorge Juárez Botello.

En Xicoténcatl Dagoberto Villegas Hernández, en El Mante Gloria Guadalupe Santos Vázquez, en Altamira Laura

Morales Nolasco, en Miramar Angélica Cristina Pardo Briales y en Madero Juan David García del Valle Hernández

Mientras que, los de Tampico son Javier Humberto Torres Hernández y Juan Armando García Correa.