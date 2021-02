«Me siento superior y soy superior a Yildirim, pero estoy entrenando como si fuera mi pelea más grande y no lo estoy subestimando. Sé que esto es boxeo y un golpe puede cambiar todo. No está en mí el subestimar a alguien«, declaró en entrevista con George Ebro.

Yildirim tiene programado viajar a California este viernes para cerrar su campamento de entrenamiento en las instalaciones de su manager Joel Díaz, luego de varias semanas de preparación en Antalya, Turquía.

«No voy a negar el favoritismo, pero el boxeo es muy complicado y de verdad creo que Yildirim será un buen rival. Es un buen boxeador y creo que tendremos una pelea emocionante para los aficionados que asistan y para los que lo vean por televisión».

Canelo Álvarez y Avni Yilidirm se enfrentarán el próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.