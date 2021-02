Ciudad de México.- febrero 10, 2021 Tras la polémica que se ha desatado por el estreno del documental Framing Britney Spears, coproducido por el New York Times y FX, la cantante acudió a las redes sociales este martes para intentar calmar un poco las aguas.

«¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! Todos tenemos tantas vidas diferentes, hermosas y brillantes.

«Recuerden: no importa lo que pensemos que sabemos sobre la vida de una persona: no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente», escribió la intérprete.

Junto al texto la celebridad también compartió un video de una actuación que realizó 2018 de su éxito de 2003 «Toxic».

«No puedo creer que esta actuación de ‘Toxic’ sea de hace tres años. Siempre me encantará estar en el escenario, pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal. ¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria!», escribió la artista, de 39 años, junto con las imágenes.

Framing Britney Spears cubre la vida de la estrella del pop desde su ascenso a la fama hasta su actual tutelaje, cuyo control lo ha mantenido esencialmente su padre, Jamie Spears.

Los fanáticos de la famosa, compañeros de la industria y su actual pareja han mostrado un gran apoyo hacia ella desde que se emitió el documental.

«Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos pone obstáculos.

«En mi opinión, Jamie es un idiota total. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad», expresó en su Instagram Sam Asghari, novio de Britney.