Cdmx, México, 01 de Febrero 2021. Benjamín Galido, hoy asistente técnico en el San Jose Earthquakes, habló en la etapa de recuperación tras ser operado de manera exitosa por un derrame cerebral y además de agradecer seguir con vida, aseguró que sus objetivos profesionales no cambian.

«El proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado, porque conforme pasa el tiempo me siento mejor, estoy bien y lo he disfrutado realmente. Sé lo que me sucedió, que no es nada sencillo, pero gracias a Dios estoy vivo y bien», declaró en entrevista.

Por otro lado, el ‘Maestro’ afirmó que desea mantenerse en el fútbol, a pesar de seguir en recuperación: «Seguir en el medio, seguir en el fútbol que es lo que me apasiona, he tenido en esos tiempos, una gran confianza de toda la gente de la directiva de Earthquakes, del cuerpo técnico, que siempre me dieron esa confianza y esa oportunidad de no acelerarme, de estar tranquilo, hacer las cosas a su debido tiempo y eso es muy importante».

De igual manera, Galindo no ocultó el miedo que sintió: «Por supuesto que tienes miedo, sobre todo cuando te iban a abrir, te iban a operar, estaba consciente y sabía lo que me iban a hacer. Realmente les dije que los amaba y que pasar a lo que pasara, tengo una gran mujer y sabe lo que tiene que hacer».