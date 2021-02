Ciudad Victoria, Tamaulipas (24 de febrero de 2021).- Un gran avance registra el programa de inscripción de estudiantes para el ciclo escolar 2021-2022, donde aquellos planteles reconocidos calidad son los que presentan una mayor demanda.

Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, Sección XXX, dijo, que con ello se reconoce la calidad de educación y de los maestros, que influye para que estas escuelas tengan más demanda dentro del período de inscripción.

Por el momento añade, no tiene una cifra final de alumnos que buscan ocupar un lugar en Educación Básica para el próximo ciclo lectivo.

Aunque estima que puedan andar en los 750 mil, los que tienen un lugar seguro.

En Tamaulipas, dice, hay planteles muy buenos en la que padres de familia desean ingresar a sus hijos, por tal motivo felicita a todos sus compañeros que les dan prestigio y calidad a las escuelas.

Por lo que respecta a cobros de cuotas escolares, dijo, que se tiene que revisar, principalmente porque por ahora no se están utilizando las instalaciones escolares.

Los padres de familia, refiere, han mantenido los planteles porque no hay un apoyo especial de gobierno para ello, ni para ningún nivel para que les permita solucionar el mantenimiento de las instituciones.