Estas heladas que impactaron fuertemente a Estados Unidos y Norte de

México nos dejan tres grandes lecciones a saber;

1º.- El sistema de mercados y globalización no es la solución para atender

suministros colectivos, la insensatez de los gobiernos Prianistas de otorgarle

todo al mercado, como regulación, de precios, distribución y suministro de

energéticos que eran considerados estratégicos para la seguridad nacional ya

nos cobró factura.

No sólo a México, también a los Estadunidenses les perjudicó, los infelices

pagarán facturas de energéticos con incrementos de hasta 25,000% y allá no te

perdonan, la iniciativa privada es cruel, no es hermana de la caridad, el estado

debe hacer su función social y entregarles a particulares esa encomienda es

criminal.

Está por aprobarse la iniciativa presidencial para darle para atrás a la llamada

reforma energética de Peña Nieto, se buscará ahora dar preferencia al Estado

o sea a Pemex y a CFE sobre los particulares, reforma que tantos recursos

costo al erario para comprar el voto de Prianistas y de sus conclapaches PRD,

PVEM y MC. Habrá que ver que argumentan ahora en la votación.

2.- Se caerá a pedazos la oposición a la 4T, la naturaleza hizo campaña y a

todos sus seguidores les pegó en lo que más duele en su patrimonio, miles de

vehículos reventados en sus motores por carecer de antifreeze, el ciudadano

promedio no cuenta con recursos para ello, los hogares con su toma de agua y

tinacos dañados.

Lo peor; carencia de gas, agua y energía eléctrica por días, como justificarán

Calderón Peña Nieto esa política entreguista de dañar las empresas del estado

para darle preferencia a particulares extranjeros, como dijo nuestro presidente

para ganar comisiones por compras de gas al exterior, quemando el nuestro en

la sonda de Campeche. Eso es corrupción galopante de unos cuantos sobre el

interés nacional y lo abandera el PRIAN.

3.-Parafraseando a AMLO esta helada le vino como anillo al dedo, desnudó lo

endeble en que nos encontramos económicamente dependientes de USA,

sobre todo en materia de seguridad nacional energética y de vacunas,

desmantelaron la fábrica nacional que nos proveía de vacunas en México, los

Estadunidenses están en lo correcto, primero los suyos. México debe hacer lo

propio, por nuestros hijos y nietos debemos apoyar la 4T.

Por suerte el día de hoy salió a la palestra el presidente Venezolano Nicolás

Maduro ofertándole a México el gas natural que sea necesario para sustituir la

dependencia de Texas, al suspender el suministro de gas a México rompieron

un convenio que no les permitía incumplir y le da pie a México a demandas

millonarias y la oportunidad de romper los convenios hechos por Fox, Calderón

y Peña Nieto.

Bastante bien se vio la respuesta de la comunidad mundial a la propuesta de

México en la ONU contra el acaparamiento de vacunas de USA y dotar a los

países pobres de ellas.

En MORENA ya se mueven las fichas, el domingo pasado vino el delegado

nacional Dip. Ernesto Palacios y la Senadora Lupita Covarrubias Cervantes a

entrevistarse con los candidatos a diversos cargos de elección popular con los

5 registrados para presidencia municipal, los 7 para Diputados locales, los 5 a

diputados federales y como 17 candidatos a regidores, al menos son los que se

presentaron a nivel Diputados Locales y Regidores porque el registro a ese día

seguía abierto.

Hubo quejas contra los aspirantes que la jugaron en contra de AMLO en 2016 y

ahora se pretenden erigir como seguidores de la 4T. Los llamados chapulines

que no están hechos para el servicio a la ciudadanía, personas que han

demostrado que sirven únicamente a sus intereses y llegan con el slogan “vine

a aportar” pero cuentan con organizaciones de membrete fantasmagóricas

porque ya no rifa el voto corporativo para encaramarse, al viejo estilo priista.

Otros perdidos aún empeñados en tumbar a Mario Delgado apoyados por la

Secretaria General de Morena Citlalli Hernández alfil de Porfirio Muñoz Ledo,

sin embargo es un movimiento muerto, inútil que sólo fortalece al prianismo por

hacer funciones de esquiroles, sin embargo hay algunos compañeros de buena

fe y honestos enganchados en ese movimiento.

Lo importante es que se fortaleció el movimiento y los aspirantes a un cargo de

elección popular como el que esto escribe a Diputado local por el Distrito 3

intercambiamos puntos de vista con otros aspirantes y estamos dispuestos a

apoyar al que sea elegido de manera incondicional.

Excelente trabajo el del Diputado Federal Ernesto Palacios y la Senadora

Lupita Covarrubias Cervantes, se contempla un triunfo arrasador en Nuevo

Laredo. Buen provecho.