Ciudad de México.- febrero 28, 2021 La actriz mexicana Angélica Vale sigue apostando por el teatro a distancia con el «experimento» teatral «Artistas en incógnito» y disfruta del sorprendente éxito de «Angelicales», el proyecto digital que realiza con su madre, la llamada Novia de México, Angélica María.

«Ha sido una sorpresa. Lo empezamos a hacer, literal, porque no teníamos nada que hacer. Mis fans empezaron a decir ‘¿por qué no nos das una receta ahorita que estás en tu casa?'», dice en entrevista con Efe la actriz de «La parodia» (2002-2006).

El proyecto, que se transmite en el canal de Youtube de Angélica, ha ido creciendo poco a poco: empezaron a grabar con un teléfono móvil y una lámpara, y ahora cuentan con micrófonos y un equipo más profesional para complacer a sus 127.000 seguidores.

«Nunca pensamos que íbamos a hacer tantas recetas o consejos, estamos muy divertidas ahí», confiesa Vale.

Además, considera que su incursión en esta plataforma ha hecho que nuevas generaciones conozcan la relación tan cercana que mantiene con su madre y que, con ello, han surgido inquietudes en el público por saber cómo lo han logrado.

«Mi mamá y yo siempre hemos estado unidas. Es mi vecina, esto de la pandemia nos unió aún más. Creo que ahora se están dando cuenta de lo bien que me llevo con ella», explica la comediante, quien asegura estar preparando un vídeo al respecto.

Sin embargo, «Angelicales» no ha sido el único trabajo que la ha mantenido «viva» durante la pandemia.

Antes de que el encierro comenzara, Angélica comenzó su programa de radio en Los Ángeles, donde reside actualmente.

«Mi programa de radio fue lo que me salvó, porque necesito un lugar como artista para sacar lo que llevo dentro», menciona emocionada.

Asimismo, formó parte de proyectos como «Tu cara me suena», transmitido en Estados Unidos, en el que disfrutó dar consejos a otros artistas para poder imitar a diversos cantantes.

UNA PAUSA A LAS TELENOVELAS

Este 2021 Angélica Vale está de «quinceañera» por el aniversario de la telenovela que protagonizó en el 2006, «La fea más bella».

Aunque recuerda con cariño la producción y después estuvo en otras telenovelas exitosas, confiesa que por ahora no está en sus planes regresar a actuar en dicho formato pues, según afirma, sus hijos la tienen «secuestrada».

«La última vez que hice una telenovela Angélica (su hija) me dijo: ‘esto no está funcionando, mamá, no nos puedes dejar solos otra vez’, y se lo prometí. Pero tiene ocho años, le quedan poquitos años para que ya le caiga mal su mamá», ironiza sobre su regreso.

EXPERIMENTO TEATRAL

Mientras tanto le da una oportunidad al teatro, otro formato que disfruta sobremanera y será conductora de la segunda temporada del proyecto «Artistas en incógnito», un «experimento teatral» en el que 10 actores de renombre escribirán un monólogo de forma anónima y posteriormente serán sorteados para interpretarlos al azar.

«El tema es amores inolvidables. No sabemos qué va a resultar de todos estos monólogos, si van a ser comedia o drama», apunta.

«Artistas en incógnito» será presentado de manera virtual el domingo 28 de febrero y retará el ingenio de intérpretes como Jesús Zavala, Itatí Cantoral o Kika Edgar, quienes tendrán que compartir el proceso de su escritura y grabar su interpretación del monólogo anónimo.

«El domingo voy a decir un poco cómo me sentí yo cuando participé, y voy a estar entreteniendo entre monólogo y monólogo. Además vamos a ir descubriendo de quién es cada monólogo», asegura.