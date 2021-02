La Fiscalía General de la República aplazó 24 horas el proceso de ratificación de la solicitud de procedencia o desafuero contra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuya declaratoria estaba prevista para ayer jueves al mediodía.

Con el cambio, el trámite se hará hoy viernes a las 10:00 horas.

De acuerdo al procedimiento legal, si la petición hecha formalmente ante la Secretaría General de la Cámara no se ratifica, el caso no podrá turnarse a la Sección Instructora, el expediente no se podrá radicar y en consecuencia, no iniciaría el proceso de desafuero contra el mandatario estatal.

La solicitud de la Fiscalía General contra el mandatario tamaulipeco ocurrió este martes 23 de febrero, luego que representantes de la FGR y una Agente del Ministerio Público Federal, entregaron a la Cámara el recurso legal contra el gobernador, presuntamente involucrado en actividades de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El gobernador pidió acceso al texto de las indagatorias, pero se le negó.

Sin embargo, se presume que la querella se elaboró en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General.

NERVIOSISMO ENTRE LOS CANDIDATOS DEL PAN

El proceso emprendido por la Fiscalía General de la República contra el gobernador, produjo una perceptible sensación de nerviosismo entre los candidatos y candidatas del PAN a los comicios de junio, sobre todo aquellos y aquellas cuyas propuestas son “flojas” o susceptibles de modificar conforme se aproxime la fecha del registro formal, que inicia en abril.

Proceda o no el desafuero, el efecto mediático de las acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada contra GARCIA CABEZA DE VACA, pesarán contra los candidatos de Acción Nacional a presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, provocando inminentes derrotas en municipios y distritos donde los abanderados del partido del gobernador ya eran débiles de por sí.

ENRIQUE RIVAS CIERRA FILAS CON EL GOBERNADOR

De otro lado, deje decirle que el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR manifestó su total apoyo y respaldo al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ante acusaciones que le hace la Federación.

Dijo que el acoso al Ejecutivo estatal está ligado al proceso electoral que se avecina por los comicios del 6 junio.

“Sin duda alguna tienen ese doble fin, ese doble discurso. Nuestro gobernador una vez más demuestra que ante la adversidad, la amenaza e intento de querer doblegarlo, obviamente lejos de que se hiciera para atrás, se achicara, muy lejos de eso, fue a presentarse a la Cámara de Diputados, a buscar que se le notificara, cosa que no sucedió”, destacó RIVAS CUÉLLAR.

El presidente municipal subrayó que la polémica servirá, porque deja algo que es importante y muy claro.

“Ese es el tamaulipeco de hoy, el tamaulipeco que se requiere, el que hace la defensa completa y total del Estado. Si hay algo que señalar, pues adelante, pero que se haga por la vía correcta y no de manera mediática, sin tener un documento que realmente vaya a traer algo que sea más legítimo y más genuino”, afirmó.

MAKI PRESIDE REUNIÓN NACIONAL DE COLECTIVO 50+1MX

Cambio de orientación temática para comentarle que la Alcaldesa de Reynosa dirigió la Reunión Nacional Virtual del Colectivo 50+1MX, del cual preside la Comisión Nacional de Salud, en la que participó, como moderadora, la Doctora BRENDA CRABTREE RAMÍREZ y donde se trataron 9 puntos de la Cobertura Universal de Vacunación del Personal de Salud Público y Privado para COVID-19.

En este ejercicio del Colectivo se analizó la disyuntiva acerca del posible involucramiento a la iniciativa privada, gobiernos estatales y municipales en la estrategia de vacunación, además de proponer un sistema abierto de contador de vacunación para personal de salud, transparente, abierto al público, y con cuidado de la confidencialidad, tal y como la base de datos de casos COVID-19 en la Ciudad de México, donde autoridades pueden acceder y evaluar epidemiológicamente.

PAN CONFIRMA CANDIDATURAS

Y, a reserva que de hoy al periodo de registro [1º de abril] haya cambios, la Comisión permanente del Partido Acción Nacional ratificó a muchos de los anunciados candidatos a presidentes municipales y diputados locales, entre ellos la de JESUS MARIA “Chuma” MORENO IBARRA para Reynosa; IVETT BERMEA VÁZQUEZ, para Matamoros y YAHLEEL ABDALA CARBAJAL, para Nuevo Laredo.

No hay muchos cambios: incluso, se ratificó a MARIA DEL PILAR GÓMEZ LEAL para ciudad Victoria; JAIME TURRUBIATES SOLÍS, para ciudad Madero; CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, para Altamira; BEATRIZ POSADA, para Nueva Ciudad Guedrrero; EDGAR NOE RAMOS, por El Mante; MALY ROCHA, por Camargo; JESUS NADER, va a la reelección por Tampico.

Igual para las diputaciones locales: Aquí en Reynosa, ALBERTO LARA BAZALDÚA y FRANCISCO GARZA DE COSS van por la reelección como candidatos por los distritos 7º y 6º, en tanto que ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, va para diputado por el primer distrito local; IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y FÉLIX GARCÍA AGUIAR, de Nuevo Laredo, van por su reelección ambos eran mencionados como prospectos a la Sucesión Municipal.

Y en Reynosa, la ratificación de “Chuma” MORENO disipa las versiones que suponían un “cambiazo” que reincorporaría a GERARDO PEÑA FLORES como sustituto de “Chuma”.

Por hoy es todo