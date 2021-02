México, 02 de Febrero 2021. Alan Pulido no olvida su paso por las Chivas. El delantero del Sporting Kansas City realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, donde respondió algunas preguntas realizadas por sus seguidoras y seguidores. Durante la interacción Pulido reconoció extrañar su paso por el Guadalajara.

«Claro que se extraña mucho la ciudad, me encanta mucho Guadalajara y obvio que sigo extrañando a mis Chivas» dijo Pulido, quien instantes más tarde reconoció que lo que más extraña de la ciudad tapatía es al club rojiblanco.

Además Pulido, quien destacó su gol en la final ante los Tigres como el mejor que metió con el Rebaño, habló sobre las razones de su salida: «Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club y se respetan muchas cosas».

Sobre el momento que vive la institución, el exChivas confía en que saldrán del mal momento: «Ya verás que levantarán«, le respondió a uno de sus seguidores.

En otros temas Pulido confesó que le gustaría disputar el Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana: «Es uno de los objetivos que tengo, ir a otro mundial. Ojalá y pueda realizarlo».