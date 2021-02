Cuando se busca referir a los ancestros del

ser humano se piensa en Adán y Eva, y en los

partidos políticos hoy en día cuando se

pretende el mismo fin se llega hasta el PRI,

porque la gran mayoría de los que están en los

diversos partidos políticos algún día estuvieron

en el tricolor, empezando por el Presidente de la

República y fundador de MORENA Andrés

Manuel López Obrador, que fue dirigente priista

en su natal Tabasco.

De tal manera que no se debe criminalizar la

procedencia, sino más bien las acciones

personales cuando se renuncia a lo que se

defendía porque se consideraba lo mejor, y que

de repente “se acabo el amor, porque ya no hay

dulces para la piñata”.

Por fortuna la ciudadanía tiene memoria y hoy

más que nunca razona su voto, porque lo que

mucho contara a la hora de ir a votar es el

desempeño de los funcionarios y su relación

con los partidos políticos, para premiarlos o

castigarlos.

Y no importa que sean del PRI, PAN, PRD o

MORENA, los votantes ahora valoran el trabajo

personal y los beneficios que puedan acarrear a

la población.

De esta manera muchos de los que buscan

reelegirse “toparan en pared”, sumándose que

hoy las campañas deberán ser distintas por la

pandemia de coronavirus que no permite mucho

trabajo en territorio, y las cosas deberán ser

con la tecnología a base de mensajes cortos

con lo que el ciudadano quiere escuchar, y no

con los trillados discursos de lo que se pretende

hacer y las promesas como las del cuento de

hacer un puente, y cuando los que escuchaban

dijeron que ahí no había rio el candidato ya

encarrerado solo acertó a decir “también el rio”.

En otro orden aunque el dirigente Mario

Delgado quiere “pagar el favor” de

apoyarlo para llegar a la dirección de MORENA

a los diputados que coordinaba en San Lázaro,

no la tienen nada fácil los legisladores

tamaulipecos que solo han mostrado obediencia

a las ordenes del Ejecutivo Federal sin

importarles que sus “representados” piensen lo

contrario, aunque tienen “para sacarse la

espina” la oportunidad de demostrar que si les

interesa la ciudadanía con su decisión en la

recién enviada iniciativa preferente de AMLO,

para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

El ex alcalde de San Fernando y ex diputado

Tomas Gloria Requena, podría ser el candidato

a la diputación federal por el tercer distrito con

la camiseta de MORENA.

Por la vía independiente busca llegar a la

presidencia municipal de Llera Elsa Patricia

Quintanilla Arcos, esposa del alcalde Héctor

Manuel a la Torre Valenzuela, que ya cumple

dos periodos en el cargo.

