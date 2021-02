Temen perder las elecciones

Reconocen los integrantes de su equipo y allegados al presidente Andrés

Manuel López Obrador, que en las elecciones del próximo 6 de junio estará en

juego la continuidad de su proyecto de la Cuarta Transformación (4T.

El mismo dirigente nacional de MORENA y diputado federal y coordinador de la

bancada en la Cámara de Diputados, con licencia, Mario Delgado Carrillo, dijo

a pesar de su cercanía con López OBRADOR, que las elecciones del 6 de junio

serán difíciles para darle continuidad a la Cuarta Transformación.

Dejando ver desde ahora su temor por los resultados de histórico proceso

electoral, Delgado Carrillo dijo las elecciones del 6 de junio serán difíciles

porque los 25 gobernadores de la oposición tratarán de impedir el triunfo de los

candidatos de MORENA, al utilizar el presupuesto público y querer alterar la

voluntad del pueblo.

“Tienen las mismas mañas de siempre (los gobernadores de oposición) van a

querer meter mano a las elecciones, se van a endeudar para tratar de comprar

la voluntad de la gente. Pero ya sabemos también como combatir esas

prácticas; ahí esta la experiencia del 2018 y tenemos que repetirla, tenemos

que garantizar que salga adelante la Cuarta Transformación”, remarcó.

Su miedo a la derrota lo esta tratando de justificar desde ahora buscando

culpables, por lo que arremetió en forma directa en contra de la alianza que

conformaron los partidos, PAN, PRI y PRD, los que por fin “ya se quitaron la

máscara.

Apuntó que con la alianza lo único que quieren éstos tres partidos es detener,

dijo, es descarrilar nuestro proyecto, el proyecto del presidente de la república

(Andrés Manuel López Obrador). ¿Por qué? ….. porque extrañan sus negocios,

extrañan sus complicidades, la corrupción.

Siempre se dijo que el PRI y el PAN era lo mismo, lo que los une son los

intereses, la corrupción, se quitan la máscara y tienen la misma cara, el mismo

rostro de la corrupción, remarcó Delgado Carrillo.

Desde Oaxaca el presidente López Obrador anunció para hoy lunes 15 de

febrero el arranque de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19

en los 32 estados del país, concretamente en 330 municipios pobres y más

apartados de las alcaldías de Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa,y

adelantó que conforme al plan que se tiene los primeros en vacunar serán los

adultos mayores, ya que con ello se garantiza una disminución de fallecimientos

por el virus del COVID-19 del 80 por ciento.

López Obrador dijo confiar una vez que haya arrancado la vacunación en

nuestro país ya no se va a detener porque se tienen los contratos firmados para

recibir las dosis que se necesitan para toda la población. Lo que en lo personal

creemos que esta por verse y para el baile vamos, precisamente porque el

gobierno no tiene en sus manos las vacunas, por lo que vamos a depender del

proveedor.

La diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez propuso ante el Congreso del

Estado reducir el rango de la edad de los 21 a los 18 años para poder ejercer el

derecho a ser votado a cargos de elección popular y poder participar en la

contienda electoral, cumplidos el día de la elección.

“Es así en este sentido, que a pesar de que la Constitución limita, sin ninguna

sólida justificación el ejercicio del derecho a ser votado, transgrediendo una de

las condiciones actuales de la misma ciudadanía y su concepción”, apuntó.

Ahora otra mujer de nombre Lupita Castro, cantante de profesión, de 27 años

edad, acusó al famoso charro de Huentitlán, Vicente Fernández, de haberla

violado a los 17 años de edad, siendo virgen.

Lupita dijo que las nuevas tecnologías le permiten expresarse, porque fueron

varias las veces que se enfrentó con la censura.

“Es muy fuerte, lo ha llevado por muchos años y ya no puedo más. Yo no estoy

mintiendo y él lo sabe. En México no se denuncia por miedo, pero por el

COVID dije, puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro”,

remarcó.

Un grupo de médicos que forman parte del Movimiento “Médicos sin Plaza” se

manifestaron en el Zócalo para protestar frente a Palacio Nacional, ya que para

que les den una plaza tienen que estudiar una especialidad de

cuatro años y los están mandando a Cuba, con lo que no están de acuerdo

porque los trámites son caros y ellos los tienen que pagar y muchos no tienen

las posibilidades.

El día de ayer domingo, 14 de febrero, mi gran amigo, el Dr. Rodolfo Torre

Cantú, cumplió años de haber nacido en la capital del estado, Ciudad Victoria –

-57 por cierto– lo que me lleva a reflexionar que murió joven, muy joven. Dios

lo llamó y se tuvo que ir al cielo con él. Los que en montón lo acribillaron, que

no se olviden de que antes de irse hay que pagar las que deben y nosotros

creemos en la justicia de Dios. Un abrazo, médico.

En el marco de una suma de esfuerzos la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT) y comunidades de las zonas costeras del estado hay

trabajado en programas para la conservación y restauración de humedades en

el litoral del Golfo de México.

En esta actividad se destacan las labores de concientización y sensibilización

que realizan investigadores de la UAT con pobladores de las comunidades

pesqueras, que colaboran en los proyectos de conservación y la recuperación

de ecosistemas, y en dar valor a las zonas naturales, defendiendo los recursos

ecológicos.

Estos temas de abordaron ampliamente durante el foro virtual organizado por el

Instituto de Ecología Aplicada (IEA), con motivo del Día Mundial de las

Humedades, en el que participaron representantes de agrupaciones pesqueras

de la Laguna Madre que coincidieron el apoyo de la Universidad en materia de

transferencia tecnológica y en los programas de sensibilización para la

conservación y restauración de manglares, así como de la pesca sustentable.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx