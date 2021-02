SIN DUDA ALGUNA LA PROPUESTA Legislativa De La Diputada Local

De MoReNa, EDNA RIVERA LOPEZ, Para Que Legalmente Se Castigue

Financieramente y Con La Privación De Su Libertad a Los Propietarios, “De

Escuelas Patito” De La Iniciativa Privada, Sin Su Respectiva Legalización, Es

Una Magnifica Propuesta…En Tamaulipas y Especialmente En La Capital

Tamaulipeca y En Los Grandes Municipios Del Estado, Se Da Ese Tipo De

Situación, Que Es Un Verdadero Problema Para Padres De Familia y

Estudiantado, Por La Invalidez De Su Preparación Académica, Sin El Visto

Bueno De Una Titulación Reconocida Por La Secretaría De Educación Pública,

Aun Cuando Solo Pueda Tener Validez En El Estado Tamaulipeco…Sobre Ese

Tema, En La Misma Circunstancia Se Encuentra La Universidad Del Gobierno

Tamaulipeco, Especializada En Seguridad Pública. Al No Contar Desde Hace

Años Con El Registro De Validez Oficial De Estudios (RVOE) De La SEP. Es Una

“ Universidad Patito”, De La Que Egresan Potenciales Servidores Públicos

Estatales “De Seguridad Pública”, De Ahí Que Se Padezca En Tamaulipas Una

Creciente Inseguridad y Violencia, Generada Por Elementos Policiales,

Convertidos En Verdaderos Delincuentes Con Placa y Que Seguramente No

Se Mandan Solos.

A PROPOSITO DE LA LEGISLADORA Morenista, Que Sin Piedad

Alguna Exhibió a La Alcaldesa De Reynosa Por Un Gasto Millonario Sin

Justificar, En Base a Información De La Auditoría Superior Del Congreso. Del

Estado Hace Bien y Desquita Su Paso Por El Poder Judicial y Al Mismo Tiempo

Cumple Con Consignas De La Secretaría Del Gobierno Del Estado. No Hay Que

Olvidar Que Con El Tiempo y Un Ganchito, Uno De Los Antecesores De MAKI

ORTIZ DOMINGUEZ, Después de Gozar De Impunidad Por Años, Al Tener Sus

Cuentas Públicas De Presidente Municipal Sin Aprobar, Por Irregularidades

Administrativas Metidas En La Congeladora Legislativa, Sirvieron Para Que El

Ex-Gobernador EGIDIO TORRE CANTU Por Instrucción de El, Aprobaran Sin

Cuestionamiento Alguno La Mal Gobernanza Municipal Para Que Su

Candidatura Gubernamental No Tuviera Trabas Legales y Así Negociar La

Impunidad Que Hoy Goza De Parte Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio

En Tamaulipas y Hoy, Las y Los Tamaulipecos, Tengamos Como Gobernador

Constitucional De Tamaulipas a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA

Ya Prepara La Rendición De Un Informe Gubernamental Triunfalista, Que

Desde La Sana Distancia Del Pleno Del Congreso Del Estado Dara a Conocer

Lo Hecho En Mas De 4 Años De Gobierno. Su Informe Al Mismo Tiempo Sera

Tácitamente, Un Evento De Repercusión Partidista En Este Año Electoral…La

Aprobación o Desaprobación De Su Mandato Gubernamental, Se Reflejará

En Las Urnas, El 6 De Junio Del Año En Curso…

CON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR En 2018, El Cartel Político De

Los Cuernos Largos De Tamaulipas, No Pudo Hacer Gran Cosa Ante la Ola

Electoral Del PEJE, Su Propio Hermano Fue Víctima De Ese Oleaje, Previendo

Que Ello Pasara, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA Fue Acomodado Para Que

Accediera Al Senado De La República Por La Vía De Primer Minoría Estatal en

Esa Elección Legislativa…En 2019, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE

VACA, Se Cobraría La Afrenta, Gracias a La Operación Política de CESAR

AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Quien Desde La Titularidad De La Secretaría

General De Gobierno, Impondría Candidatas y Candidatos En Los Partidos

Opositores Al PAN-Gobierno De Tamaulipas, Incluyendo a MoReNa, Eran Los

Tiempos Del Finado ANTONIO LEAL DORIA, Quién Junto Con El Delegado Del

CEN Del Movimiento De Regeneración Nacional, a Unas 24 Horas De Su

Llegada, Ya Tenía Conformada Una Lista De Candidatas y Candidatos,

Dejando En El Camino, Todo Un Tiradero, De Quienes Ya Se Sentían

Abanderados De MoReNa a Las Diputaciones Locales Tamaulipecas Con Una

Presunta Bendición de RICARDO MONREAL AVILA…

DE AHÍ QUE LA BANCADA LEGISLATIVA Local De MoReNa En El

Congreso Del Estado, Sea Una Verdadera Mascarada, Con Un Divisionismo

En La Misma, Manipulado Desde La Secretaría General De Gobierno. EDNA

RIVERA LOPEZ Lidera Al 70 Por Ciento De La Bancada Legislativa Morenista y

CARMEN LILIA CANTURROSAS VILLARREAL, Al Otro 30 Porciento. La

Neolaredense y Compañeros, Oportuna y Coincidentemente, No Hicieron

Acto De Presencia Para Que El Pleno Legislativo Aprobará Sin Rubor Alguno

Un Crédito De Miles De Millones De Pesos Al Poder Ejecutivo Del Estado, a

Cargo de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Votando En Contra

La Bancada Legislativa Morenista Encabezada Por EDNA, Al Igual Que La

PRIista Que Encabezaba YALHEEL ABDALA CARMONA, Montando Un Buena

Faramalla y Condenando a Los Faltantes Que Permitían La Aprobación De Ese

Crédito Desmesurado, Lo Cierto Que CARMEN LILIA y Seguidores Legislativos,

Con La Fuerza De La Ley Del Garrote o La Fortaleza Del Billete, No Hicieron

Acto De Presencia En Tan Importante Sesión Legislativa…Por Lo Que No Le

Extrañe Si En Reynosa, El Diputado Local Por MoRena Que Afanosamente

Busca La Candidatura a La Presidencia Municipal De Reynosa, Su Misión Sea

Legitimar Un Presunto Triunfo PANista, Si Ya Una Vez Se Dobló, Que No Se

Doble Otra Vez Si Ya EL TRUCO Le Conoce Su Punto Débil. En Tanto

CANTURROSAS VILLARREAL, Desde Hace Un Buen Tiempo, Ya Esta Lista para

Reconocer El Triunfo Electoral A La Presidencia Municipal Neolaredana, De

La Neopanista, YALHEEL ABDALA CARMONA, En Caso De Resultar La

Abanderada De MoReNa…

OSCAR ALMARAZ SMER y Cómplices Que Lo Acompañan, Como

Operadores Políticos No Funcionarán, Ni Con Billetes…OAS Como Presidente

Municipal, Fue Igual o Peor Que XICO, La Diferencia, El Manejo Mediático,

Sobre El Particular FELIPE MARTINEZ CHAVEZ Conoce Mucho De Eso, Luego

De Escribir y Publicar En Septiembre De 2018, Un Libro Sobre El Tema, Muy

Bien Documentado y Que Tituló EL GRAN ATRACO a La Capital De

Tamaulipas, En 125 Paginas Desglosa Las Pillerías De OSCAR ALMARAZ SMER.

FELIPE, Desde 1970 Ejerce El Periodismo. Es Egresado De Periodismo De La

Universidad Autónoma De Nuevo León y Entre Otras Obras Literarias de

Periodismo De Investigación, Tiene…”Corrupción En COMAPAS De

Tamaulipas”. “Olor a Corrupción, Carretera Rumbo Nuevo…El Tema

Pendiente”. “Tula 400 Años Entre San Antonio De Padua y La Santa Muerte”.

“El Ultimo Cacique Janambre”. “Lugares Interesantes De Tamaulipas”. “Los

Hombres De Tamaulipas” y “Victoria En Bancarrota”…El Índice De EL GRAN

ATRACO Inicia Con “El Bienio Perdido; Deja Una Ciudad Sedienta” En La

Página 5, Luego Sigue, “Le Quedó Grande La Silla” En La Página 24. La Página

53, Comienza Con, “El Gran Atraco; Obras A Los Compadres”, El Capítulo

Cuarto Lo Titula, “Los Parquímetros; La Reculada De Almaraz” En La Página

78, Mientras Que En La Pagina 91, Inicia Con La Titulación De “Bajo Sospecha

De Corrupción” y Concluye “EL GRAN ATRACO a La Capital De Tamaulipas”

Desde La Página 108, Con “El Reparto Del Pastel”…XICO Ante OSCAR

ALMARAZ SMER, Es Un Niño De Pecho, El Candidato a La Diputación Federal

Por El PAN En El V Distrito Electoral Federal De Tamaulipas, Es Un Jugador De

Grandes Ligas, En Su Ser Sigue Latente Su Ambición De Ser Gobernador De

Tamaulipas, Seguramente Le Gustaría Superar Lo Hacho Hasta Ahora Por

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Ya Que Él También Es

Adorador Del Becerro De Oro…El Rencor Social Hacia El Mandatario

Tamaulipeco En La Capital Tamaulipeca, OSCAR, PILAR, ARTURO y MARIO, Lo

Incrementan a Niveles Insospechados, Con Replica En El Resto Del Estado,

Salvo En Algunas Regiones, Pero Que Seguramente No Le Alcanzaran Para

Mantener Una Mayoría Legislativa PANista, Como En La Pasada Legislatura y

La Actual, Pasando Eso, Ahora Si Que Se Le Acaba El Corrido…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Como Presidente De La

República, Es Un Magnifico Operador Político, Contra Viento y Marea,

Apueste Doble Contra Sencillo, En La Próxima Legislatura Federal De La

Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión, Mantendrá La Mayoría,

Igual o Superior a La Actual, Sus Mejores Aliados, Son EL PAN, PRI y PRD Del

Pacto Por México Neoliberalista Con Sus Candidatas y Candidatos, Junto Con

Los Dinerosos Nacionales y Extranjeros Que Sea, Como Sea, Buscan Que La

Bota Neoliberalista Retorne Al Poder Mexicano, Ya Que En Poco Mas De 2

Años, No El Estadista Presidencial, Sino El Animal Político De Palacio Nacional

Mostrara Su Experiencia, Conocimientos y Capacidad Político-Electoral, Sin

Estar En La Boleta, En Una Elección Inédita, Donde Converge Lo Federal y Lo

Local. El Tabasqueño Conoce y Sabe De Tiempos…Ahora Que La Mafia Del De

Poder Ya No Se Encuentra Totalmente En El Aparato y Estructura Del

Gobierno Federal, Ya Las Cosas Político-Electorales No Son Igual y No Es Lo

Mismo Ser Oposición a Ser Gobierno, Mientras Que EL PEJE, No Ha Dejado

Un Minuto De Andar En Campaña, Aun Cuando Ya Trae Puesta La Investidura

Institucional De Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos. La Crisis De

Crisis Que Vive La Nación, La Pastorea, Mientras Se Avoca a Mantener Intacto

Al Gobierno De La Cuarta Transformación De México, Sabe Que De La

Elección Federal de 2021, Depende El Proyecto De Nación, Totalmente

Opuesto Al Proyecto De La Nación Neoliberal De Los últimos 6 Sexenios Del

PRI-PAN-PRI Que Antecedieron Al Sexenio Actual, Mismo Que Hasta Ahora

No Es Una Panacea Sino Un Compendio De Incertidumbre, Cuando Creen Que

Se Hacen Cosas Buenas, Que Parecen Malas o Que Hacen Cosas Malas, Que

Parecen Buenas…Los Cierto Es Que El 6 De Junio, Quienes Saldrán a Votar, En

Su Inmensa mayoría—Por Lógica—Serán Quienes Ya Se Encuentren

Vacunados En Contra Del COVID 19…

LA POLITICA EN EL SIGLO XXI ES DE Mucha Sangre y Muerte. El

Periodismo También, Coincidentemente Ello Se Acrecentó Cuando El Imperio

De La Corrupción Penetró Salvajemente Las Entrañas De Los 3 Órdenes De

Gobierno, Iniciando Con La Tecnocracia Nacionalista De Diciembre de 1970 a

Noviembre de 1982, Ya Que a Partir de Diciembre de 1982, El Nacionalismo

Comenzó a Ser Desplazado Por El Neoliberalismo, Al Que En El 2001 Se Le

Añade La Penetración Del Crimen Organizado En La Estructura y Aparato De

Los Tres Órdenes De Gobierno. El PAN Con VICENTE FOX QUESADA, Por

Ignorancia, Falta De Capacidad o Complicidad Permitió Que La Sociedad Del

Delito Formara Parte De La Telaraña Gubernamental, Ya Que A Partir De Su

Sexenio PANista, El Estado Dejó De Administrar El Delito, Dejando Que El

Delito Con Prestanombres, Administrará La Seguridad, Procuración y

Administración De Justicia, Como Aun Ocurre Hasta La Fecha, Aunque No Se

Le Quiere Reconocer Del Todo y La Mejor Prueba Se Tiene En La Persona De

RENE BEJARANO y Otros Infiltrados En La Llamada Cuarta Transformación De

México, Que Tiene Cada Ejemplar Corrupto Ya Purificado, Mientras Que

México Sigue En Los Primeros Lugares Del Mundo De Periodistas Ejecutados,

Veracruz Es Una Entidad Federativa Muy Peligrosa Para El Ejercicio Del

Periodismo, En Tamaulipas La Ejecución De Periodistas Se Puso De Moda En

El Sexenio Del Doctor EMILIO MARTINEZ MANATOU y Muy En Lo Particular,

En El Municipio De Matamoros, De Ese Sexenio a La Actualidad, Aunque Con

Menos Intensidad Sigue Latente El Riesgo Del Ejercicio Periodístico. El Oficio

De Periodista, Se Puede Decir Que Es De Alto Riesgo, De Ahí Que Empresarios

Del Ramo y Trabajadores De La Información, Tengan Un Desempeño Mas

Omiso, Cuidando La Integridad Propia y De La Familia, Ya Que La Vida No

Retoña. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…