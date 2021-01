CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE ENERO DE 2021.- Luego de que se viralizara un video en el que Vicente Fernández toca inapropiadamente a una de sus fans, el cantante decidió pronunciarse sobre lo ocurrido en una entrevista que concedió a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda.

El cantante reconoció y admitió que lo que hizo estuvo muy mal y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos con su conducta, aunque admitió no recordar este suceso.

‘Yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y dije: Se va a sentir ofendida, y subí mi mano, y cuando la subo toman la foto’, explicó Vicente Fernández y continuó: ‘Yo si ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con intención; si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas’.

Sin embargo, Vicente Fernández también se justificó al tratar de hacer pasar como algo sin importancia lo ocurrido e incluso dijo que había sido un accidente y tampoco recordaba la situación de la que la acusaban las otras dos mujeres:

‘Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos (mujeres que también lo acusan). También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir: Una foto con beso, y yo me dejaba, pero con la boca cerrada’, comentó Vicente Fernández.

Vicente Fernández también dijo que al contrario, ellas se despachaban con la cuchara grande, pues lo tocaban y lo besaban:

‘No nomas a ella le pido disculpas, sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo nunca había hecho una cosa escandalosa y ahora está saliendo lo de hace 3 años; se me hace de mal gusto que la gente que según me querían y respetaban, se volteó. Si ellos lo ven en vivo, no lo toman tan en cuenta’, agregó.

Finalmente Fernández cuestionó a su supuesta víctima y le preguntó por qué se esperó tres años.