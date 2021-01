CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 28 DE ENERO DE 2021.- En un intento por rescatar al petrolero Madero ex feudo «La Quina» de manos de MORENA, el Partido Acción Nacional recibió solicitudes de registro del ex priista Jaime Turrubiates Solís como aspirante a la alcaldía; al ex titular de Deportes del Gobierno Estatal Carlos Fernández para Diputado Local y a «La Quinita» Joaquín Hernández Correa para Diputado Federal.

Este fue el «platillo fuerte» de los registros que recibió el Comité Directivo Estatal del PAN que encabeza el reynosense Luis Cantú Galván, a quien desde otros puntos de la ciudad le alinean las contrataciones de aspirantes externos, para que de la batalla.

Primero aparecieron juntos Carlos Fernández Altamirano, quien realizó su registro como precandidato a la diputación local por el Distrito XX con cabecera en Madero, y Jaime Turrubiates Solís, quien aspira a la

presidencia de ese municipio.

Más tarde lo hicieron Elsa Elizabeth Humphrey Oelmeyer y Joaquín Hernández Correa; la primera como precandidata a la diputación local por el Distrito XIX con cabecera en Miramar, y el segundo como aspirante a la diputación federal por el Distrito VII con cabecera en Madero.

Cabe señalar que el hijo de «La Quina» ( Joaquín Hernández Galicia), Joaquín Hernández Correa, es actualmente Diputado Local por el PAN, pero ya fue alcalde y Diputado Federal por el PRD, partido al que se cargó su padre en vida, cuando el abanderado presidencial fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Su hermano, Juan Manuel Hernández Correa, también fue alcalde por el PRD en Ciudad Madero, pero ya muerto «La Quina», su junior se brincó sin recato a la derecha.

También hubo otros registros de aspirantes en el PAN, Ada Gabriela Verlage Friedman, del clan que ostenta l poder en González, busca ser la abanderada para la alcaldía.

Finalmente, se dieron los registros de Maricarmen Pérez Rosas, aspirante a diputada federal por el Distrito III de Río Bravo, y María Angelina Guerrero Galván, se anotó como precandidata a la presidencia municipal de Cruillas.

