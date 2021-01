CD. MADERO, TAMAULIPAS, 29 DE ENERO DE 2021.- El dirigente nacional de MORENA, exigió aquí a los gobernadores del país que no metan las manos en las elecciones como era su costumbre y dejen que el pueblo decida libremente como lo hizo a nivel federal en 2018; anunció la pronta emisión de convocatorias para selección interna vía encuestas de mejores candidatos que podrán ser liderazgos sociales que coincidan con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Lo anterior ocurrió en una conferencia de prensa en la que acompañado de los senadores, diputados federales, y diputados locales de MORENA, presentó al Delegado de ese partido, el Diputado Federal Ernesto Palacios Cordero; a la vez que resaltó que en base al trabajo de equipo, mejores candidatos, en este 2021 en Tamaulipas van por victorias en los principales municipios de la entidad, las diputaciones locales y sobre todo los nueve distritos federales, para afianzar la mayoría en el Congreso Federal.

Tras recibir la bienvenida al sur de Tamaulipas por el Diputado Federal Erasmo González Robledo, aspirante a la reelección; recordó que están por definirse a los mejores perfiles vía las encuestas, para las 300 diputaciones de mayoría y las 200 plurinominales, para las que se recibieron 12 mil 500 solicitudes.

Expuso que de los 3500 aspirantes a 300 diputaciones de mayoría serán por la vía de las encuestas, donde sale el verdadero sentir del pueblo, y porque en MORENA el pueblo manda. En el caso de las 200 candidaturas plurinominales, para las que se recibieron más de 8 mil solicitudes, dijo serán por el proceso de insaculación, todos tendrán las mismas oportunidades.

Advirtió que en este proceso electoral del 2021 se dará una elección complicada por lo que MORENA exigirá a los gobernadores reciprocidad en el compromiso presidencial de no intervenir en los comicios de acuerdo al imperativo ético de la Cuarta Transformación.

«No permitiremos que los gobernadores abusivos metan las manos, conocemos las mañas que tienen y lo mañosos que son, por lo que podremos especial vigilancia en los 25 estados del país donde somos oposición, a fin de que la gente decida libremente el futuro de México», aseveró.

Precisó que Tamaulipas la urge que lleguen gobernadores honestos, por lo que desde ahora en la elección del 2021, van por las alcaldías y diputaciones locales, así como las 9 Diputaciones Federales, para tener mayoría en los Congresos; y en el 2022 por la gubernatura.

Dijo que para que a Tamaulipas le vaya mejor, tienen que haber sinergia entre el gobierno federal, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, pero en el caso local, dijo, el gobernador ha buscado la confrontación y el pleito, equivocando la vía, pues no ha sabido separar la política de las acciones de gobierno.

Sobre las definiciones de las candidaturas a alcaldes y diputados locales, expuso que muy pronto se darán a conocer las convocatorias para los procesos de selección, pero advirtió que estarán abiertos a los liderazgos sociales, porque MORENA no tiene un pensamiento único, en un partido y un movimiento, abierto a las mejores causas y mejores liderazgos, siempre y cuando tengan el compromiso de impulsar a la 4T.

«Quienes se comprometan a respetar nuestros principios y valores de no mentir, no robar, no traicionar y entiendan que aquí no se viene a buscar ningún cargo, sino a luchar por la 4T, quienes coincidan, serán bienvenidos», tendió el puente con la sociedad y liderazgos .

Enfatizó que MORENA es plural, en el hay un debate interno vivo, donde hay diferencias, pero siempre es más lo que les une que lo que divide, porque por encima de todo está el proyecto en el que lo fundamental es una auténtica democracia en donde el pueblo manda, se lucha por la paz donde la fuente es la justicia, sin privilegios ni prácticas nocivas, regenerando la vida pública del país.

Encomendó al Delegado Ernesto Palacios Cordero, realizar un trabajo intenso de mucho diálogo al interior de MORENA y la sociedad para los procesos de selección interna; así como en las tareas de promoción y defensa del voto, para que éstas permitan que trascienda de manera libre la voluntad popular en las urnas, que en todos los rincones del país es favorable a la continuidad de MORENA y el proyecto de la 4T, consideró.

En torno a las embestidas que desde el Gobierno Estatal puedan estar recibiendo algunos actores de MORENA, resaltó que «No están solos, somos un solo equipo, vamos a denunciar los abusos en las instancias correspondientes. Conocemos muy bien a los gobernadores mañosos y tramposos; no nos vamos a dejar»

Acompañaron al dirigente nacional de MORENA, los Senadores por Tamaulipas Guadalupe Covarrubias Cervantes y Américo Villarreal Guerra; los Diputados Federales Olga Patricia Sosa Ruiz, Olga Juliana Elizondo Guerra, Adriana Lozano, Nohemí Alemán, Erasmo González Robledo, Héctor Villegas González y Armando Zertuche Zuani.

Asimismo, los Diputados Locales Edna Rivera López, Esther García Ancira, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Guillermina Medina Reyes, Leticia Sánchez Guillermo, Susana Juárez Rivera, Roque Hernández Cardona, Ulises Martínez Trejo, Eliud Almaguer Aldape y Rigoberto Ramos Ordoñez.