Con la transición del 2020 año en el que por cierto ha sido de gran

prueba para la sociedad y la humanidad en entero. Un 2021 que muchos

albergan como la esperanza para el fin de una pandemia, que a decir

verdad continúa aun con todo y las vacunas que empezaron a aplicarse

en México. Y lo que se avizora realmente ¿es el arribo de una nueva

era?

¿A qué me refiero? Los episodios de dolor y angustia debido a la terrible

enfermedad del siglo, así como los efectos adversos en la mente, el

bolsillo, la salud, economía y hasta en la forma de vivir y de morir, las

cosas no podrán volver a ser lo mismo, no para esta generación

sobreviviente al Covid-19 aun con toda la nueva normalidad.

No es una época de cambios, es un cambio de época, parafraseando a

mi amigo Luis Wertam, líder de la Red Nacional de Consejos

Ciudadanos, aguerrido activista que no se cansa de recomendar

abordemos la realidad desde este nuevo contexto de cosas.

Una nueva era, donde el cambio drástico ajustando las reglas de

convivencia e interacción a distancia, el aislamiento social, oficinas

vacías y hogares habitados, con cuidado permanente de nuestra salud

y sin bajar la guardia.

En este cambio de año, marcador para la entrada de esa nueva época

en la que todos a partir de un suceso global que nos ha impactado y

demostrado lo frágil de lo humano, pero al mismo tiempo

convocándonos a adaptarnos a nuevas realidades, donde valoremos lo

simple, lo esencial, ir a lo verdaderamente importante y trascedente

para nosotros y para quienes nos rodean. No perder el tiempo en

superficialidades.

Practicar los valores perdidos, rescatar el humanismo, recuperar la

palabra y el valor de las personas por las personas, teniendo presente

que seres humanos mujeres y hombres podemos reinventarnos,

reconstruirnos y fortalecernos. Y lo más importante, poder seguir

adelante.

Empresas y proyectos se fueron con el 2020, lo más doloroso las más

de 120 mil personas que tan solo en México oficialmente perecieron por

la pandemia, y este 2021 que apenas comienza no podemos ni

debemos dejar de atender las medidas de prevención en la salud.

Por ende, los tiempos difíciles, se tornaron álgidos, al punto de quiebre,

desafortunadamente al suicidio que también ha hecho de las suyas,

ante la impotencia de no saber como actuar y qué hacer de algunas

personas ante la afectación en su salud, o en economía, casi o peor aún

que 1929 en Estados Unidos, de las peores crisis se tenga memoria la

humanidad.

Y sin embargo, no podemos dejar de mantener viva la esperanza de

que esta crítica situación de salud pública termine pronto, aunque no

precisamente con el año que se fue, que encendamos la fe que es

poderosa en tiempos de este neo oscurantismo que nos ha tocado vivir

en pleno siglo XXI, pero sobre todo que le demos gracias a Dios por

cada día, por cada momento que nos permite estar de pie.

A decir verdad, no es una época de cambios, sino un cambio de época,

por ello desde mi particular forma de ver las cosas, viviendo la transición

hacia una nueva era, donde renaceremos como conjunto, donde

habremos valorado al otro, donde cuidándonos a nosotros mismos,

procuramos también a los otros, y donde haciendo a un lado el egoísmo,

y el recalcitrante materialismo, donde por fin veamos juntos por el bien

común.

Por lo pronto, estimados lectores, les deseo tengan un excelente

arranque 2021, augurándoles bienestar, paz y mucha, mucha salud!!!

La autora es Máster en Derecho Público y doblemente Doctorada Honoris Causa. Abogada,

Catedrática, Escritora y Conferencista. Presidenta de Vive Mejor Ciudadano A.C. Comisionada

Nacional e Internacional de Derechos Humanos.