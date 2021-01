No cabe duda que el triunfalismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está haciendo daño a los que ya se sienten candidatos de MORENA de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, en las que estarán en juego 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 300 de Mayoría y 200 Plurinominales, además de la renovación de

Ayuntamientos y Congresos Locales.

Un ejemplo concreto es el caso del dirigente nacional de

MORENA, Mario Delgado Carrillo, el que crecido al 100 por su cercanía con el

presidente y los escasos logros que ha alcanzado durante su corta carrera

como político, de gira por Tamaulipas en Ciudad Madero pidió a los

gobernadores que no metan las manos en las próximas elecciones y haciendo

gala de un soberbio triunfalismo dijo que vienen por el carro completo y

adelantó que además van a desterrar al PAN de Tamaulipas.

Durante la conferencia de prensa que sostuvo en Ciudad Madero con los

diferentes medios de información, Delgado Carrillo presento al delegado del

partido, Ernesto Palacios Cordero, compañero de Cámara y destacó que en el

proceso electoral de mitad del año se dará una elección complicada, por lo que

su partido exigirá reciprocidad a los gobernadores en el compromiso

presidencial de no intervenir en los comicios de acuerdo al imperativo ético de

la Cuarta Transformación.

“No permitiremos que los gobernadores abusivos metan las manos, conocemos

las mañas que tienen y lo mañosos que son, por lo que pondremos especial

vigilancia en los 25 estados del país donde somos oposición, a fin de que la

gente decida libremente el futuro de México”, remarcó, no el AMLO sino el

diputado federal con licencia y líder del partido con seis años de vida.

Después de darle la bienvenida al sur de Tamaulipas el diputado federal que va

por su reelección, Erasmo González Robledo, Delgado Carrillo dijo que están

por definirse a los mejores perfiles, vía encuestas, para las 300 diputaciones de

Mayoría Relativa y las 200 plurinominales, para las que se recibieron 12 mil 500

solicitudes.

Explicó que de los 3500 aspirantes a 300 diputaciones de Mayoría Relativa

serán por la vía de las encuestas, donde sale el verdadero sentir del pueblo y

porque en MORENA el pueblo manda. En el caso de las 200 diputaciones de

Representación Proporcional (pluris) para las que se recibieron más de 8 mil

solicitudes, dijo serán por el proceso de insaculación y todos tendrán las

mismas oportunidades.

Apuntó desde ahora que en las elecciones del 6 de junio van por las alcaldías y

diputaciones locales, así como las nueve diputaciones federales, para tener la

mayoría en los Congresos y en el 2022 por la gubernatura.

Otro caso semejante o parecido al del líder nacional de MORENA es el de la diputada local de ese mismo partido, Cármen Lilia Canturosas Villarreal, la que se perfila como candidata de MORENA para contender el 6 de

junio por la alcaldía de Nuevo Laredo.

Creo que la diputada local, a la que quisieron acabar desde el primer día

que aterrizó en el Congreso y no pudieron, se esta sintiendo que en la carrera

por la alcaldía va en caballo de hacienda, razón a la

que atribuyó el fiestón que organizó en días pasados sin observar los

protocolos marcados por las autoridades de Salud en contra del coronavirus

COVID-19, por lo que le llovieron críticas de todos lados, pero esperamos que

haya aprendido la lección, porque los adversarios en estás lides están al

asecho.

Que triste y lamentable de que pasen y pasen los años y el Departamento de

Bomberos siga siendo “el patito feo” de todas las Administraciones que van

pasando, sin excepción. En diciembre los bomberos andan en las calles de la

ciudad pidiéndole su Navidad a la gente y ni que decir de la celebración del Día

del Bombero, los que esperan que ese día la gente les lleve su regalos a los

principales; también ellos mismos organizan rifas. Ahora la regidora Marisela

Guajardo Maldonado tuvo la iniciativa de convocar a sus compañeros del

Cabildo para que donen una parte de su sueldo para equipar a la corporación.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García conoce las estaciones de

bomberos del lado americano de la frontera, no le dará lástima las del lado

mexicano ó al manos poquito de vergüenza. No desconocemos que el

problema es de los Municipios, no del Estado. Pero a él le corresponde legislar

para una solución de fondo.

Ahora resulta que México ya ocupa el tercer lugar mundial en muertes por el

COVID-19. Inexplicablemente rebasamos a la India, país en el que con 10

millones 720 mil 971 contagiados el número de muertos es de 154 mil 047,

mientras que México registra un millón 825 mil 519 infecciones y 155, 145

decesos. Ni para que decírselo a López Obrador, porque te va a tirar a perro,

porque estoy seguro que el tiene “otros datos”, con lo que espanta a los

pendejos.

