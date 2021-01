NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 26 DE ENERO DE 2021.- En Tamaulipas ya se registró el primer

contagio de la nueva variante de Covid-19 (B117), pero hasta el momento no hay

casos detectados en Nuevo Laredo y la Secretaría de Salud se encuentra vigilante

en la detección de esta cepa.

Así lo informó el director de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano,

en el Lunes de Informe virtual que presentó el presidente municipal Enrique Rivas

Cuéllar.

“Todos los días se vigila el cruce (puentes internacionales) y se toman las

muestras, es un poco difícil porque se muestrea localmente y se envía a Victoria,

donde se hace la prueba en tiempo real y se ve qué tipo de virus circula. Hay

unidades que se llaman Monitoreadoras de Infecciones Respiratorias que están en

las principales ciudades, donde detectan la cepa B117 o cualquier otra mutación”,

señaló.

El médico Gutiérrez Serrano recalcó que estas mutaciones del virus solo son

en su capa externa, es decir, su adhesión al organismo humano es más rápido, lo

que la hace de fácil contagio, pero no es más letal, pues no hay cambios en su

estructura.

“La mutación 117 es en su fase externa y no en su estructura molecular, lo

que hace efectiva la vacuna ante esta nueva cepa, lo que cambia es su forma de

adhesión al árbol respiratorio, tiene un grado más alto para su infección, pero no es

más letal, pues no hay mayor riesgo en la forma cómo destruye el pulmón”, explicó.

Detalló que estas mutaciones son parte de la existencia del virus, pues deben

mutar constantemente para mantenerse vivo, aunque la vacuna es eficiente ante

esta cepa, lo más efectivo es seguir con la medidas sanitarias preventivas.

Es importante mantener el confinamiento, el aislamiento social y el lavado

constante de manos, en caso de tener la necesidad de salir a la calle es vital usar

el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia para evitar un posible contagio.