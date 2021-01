CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE ENERO DE 2021..- El personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social lleva meses en su lucha contra el Covid-19 y entre sus filas hay quienes se han contagiado y otros más han fallecido; sin embargo continúan su combate y por ello pidieron a la sociedad ayudarlos a acabar con la pandemia al cuidarse y quedarse en casa.

Mediante un video publicado en el portal web del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), los profesionales de la salud lamentaron la falta de empatía y respaldo por parte de varios sectores de la población; además, manifestaron el cansancio físico y emocional que tienen por su lucha contra la pandemia.

“Nosotros hemos dado todo por ti, ahora haz algo muy simple, pero muy valioso para nosotros: ¡quédate en casa! Si te cuidas, nos cuidamos todos”, expresa el personal que atiende a pacientes Covid.

Incluso recordaron el dolor que no sólo pasan ellos al ver gente fallecer a causa del SARS-CoV-2, sino también del sufrimiento y deceso que han pasado otros médicos, médicas, enfermeras, enfermeros… en cumplimiento de su deber.

Por lo anterior urgen a la sociedad a evitar salir de casa si no es necesario, pues esto es una forma de ayudar al personal que combate día a día al Covid y que arriesga su vida e incluso la de sus familiares por salvar a otras personas.

“Ni tú, ni tus seres queridos, ni tus amigos ni un mexicano más merecen perder la vida por el descuido y la indiferencia. Estamos en la última parte de esta batalla monumental y para ganarla te necesitamos, sin ti corremos el riesgo de perderla: ¡Quédate en casa”.

A continuación te presentamos algunas mensajes que el personal del IMSS envía a la sociedad para crear conciencia sobre lo que sucede y para pedir un poco de ayuda:

“Estamos muy cansados, llevamos 10 meses combatiendo al coronavirus y no vemos el final del túnel”

“Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel”

“El rostro del sufrimiento extremo y del dolor no me lo puedo sacudir de mi cabeza”

“intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática… en muchos casos es la antesala de la muerte”

“Somos médicos, enfermeras y enfermeros, pero también seres humanos de carne y hueso, que nos cimbramos y nos atrapa el miedo irremediablemente ante lo que estamos viviendo”

“Nuestros hospitales están llenos y ya no hay camas; quedan pocos ventiladores; terapias intensivas están al tope”

“Por favor, te lo suplicamos: no te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad”.