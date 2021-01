CD. VICTORIA, TAMAULIPAS 19 DE ENERO DE 2021.- David Armando Valenzuela líder del Partido de la

Revolución Democrática (PRD), dejó muy en claro que para las elecciones del 6 de junio su partido irá por el voto del pueblo, con candidatos del pueblo, porque nuestra alianza es con el pueblo. Y remarcó que en su partido actualmente no existe operación cicatriz, ni problemas internos.

Luego remarco: “Tenemos más precandidatos que en las mejores épocas del partido”.

Y se pregunta: ¿Por qué tenemos tanto precandidato?

Se responde: .-porque se le dio folio a todo mundo, quien quiera ser nuestro precandidato está la puerta abierta para inscribirse”, dijo.

Luego dio un ejemplo: En Ciudad Victoria, tenemos tres fórmulas y no hay ningún problema, porque el candidato será el que la gente decida, el que nos de oportunidades no solo de competencia en las elecciones, porque no aceptarlos el que nos dé, él triunfo en las urnas, y aseguro que el PRD saldrá en todas las ciudades del estado

con la mejor fórmula.

Pero luego Armando Valenzuela, explicó que en San Carlos, en Hidalgo, en Altamira, o tal vez Tampico y Madero, son lugares muy diferentes donde se tomará el sentir del pueblo y en donde la ciudadanía decida, por ahí se ira el PRD a la competencia electoral. Y de ser necesario en los municipios con mayor población podríamos sacar a los candidatos por encuesta.

Luego reconoce que lo más cómodo y tal vez conveniente hubiera sido ir en alianza con el PAN y que ganaríamos solamente regidurías y eso sería todo, pero no es nuestro objetivo, en el PRD, vamos por el voto del pueblo, con alianza con el pueblo y con los candidatos del pueblo que serán candidatos fuertes.

Luego explicó que en la actualidad en Tamaulipas, el PRD tiene una militancia de 8 mil ciudadanos debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Electoral (INE).

Para finalizar explicó que el PRD está listo para enfrentar el 2021 y sostuvo que su partido está abierto a hacer grandes alianza con grupos diversos, pero que provengan del pueblo, porque será el pueblo que compita con sus candidatos y con las siglas del PRD.