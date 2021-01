Estados Unidos, 10 de Enero 2021. El boxeador estadunidense Ryan García recién ha acaparado los reflectores por su más reciente triunfo por nocaut ante Luke Campbell, trazando así el ascenso en una carrera que, aunque aún tiene mucho potencial, ya sabe cuándo va a terminar, e incluso ya definió el rumbo que tomará su vida tras alejarse de los cuadriláteros, y éste está muy lejos de la disciplina misma.

Y es que en una entrevista concedida a SiriuisXM Boxing, el estadunidense señaló que estima que se retirará del boxeo a los 26 años, es decir, en cuatro años, para después adoptar un papel protagónico en la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

«Voy a seguir adelante para inspirar a la gente de una manera diferente y desempeñar mi papel en esta batalla contra el odio y la confusión en Estados Unidos», expuso García.

Estas declaraciones de García llegaron inspiradas por el contexto que se generó tras el asalto al Capitolio en Estados Unidos, sobre lo cual aseveró que el presidente Donald Trump siembra odio entre su población, aunque después trate de maquillar sus dichos.

«En mi humilde opinión, Donald Trump sí inspiró odio. No me importa de qué manera lo digas. No me importa si cubre sus huellas después de decir algo malo», comentó.